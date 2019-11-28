Подруга Александры Назаровой рассказала о жизни 10-летней внучки скончавшейся актрисы

10-летняя Саша, внучка скончавшейся три месяца назад актрисы «Моей прекрасной няни» Александры Назаровой, переедет в пансион при Министерстве обороны.

Александра Назарова

В августе 2019-го скончалась известная актриса Александра Назарова. Незадолго до смерти 79-летнюю артистку госпитализировали в клинику в Сергиевом Посаде после того, как ей стало плохо на даче, потом перевезли в больницу в Химках, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и сделали операцию на горле.

У Александры на иждивении находилась 10-летняя внучка Саша. Артистка воспитывала ее одна — родители девочки погибли. Опекунство над Сашей взяла сестра второго мужа Назаровой. На днях журналисты выяснили, как дела у внучки Александры Ивановны.

«У Саши все отлично. Ходит в школу, учится хорошо. Скоро должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион при Министерстве обороны, там она продолжит образование. Не подумайте, это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка. Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей, Сашенька будет воспитываться вместе с другими девочками», — рассказала «СтарХиту» подруга Назаровой Наталья Потапова, уточнив, что Саше совершенно необязательно связывать свою жизнь с военной профессией. По словам женщины, девочка проявляет недюжинный талант в рисовании.

В пансионе большое внимание уделяется дисциплине, что тоже привлекло опекунов внучки Назаровой. «У Сашеньки переходный возраст. За ней нужен глаз да глаз! <...> Саша уже была на собеседовании, ждем результатов. Думаю, ее покойная бабушка одобрила бы такие перемены!»

1 2 3 4 5 6 7 Александра Назарова родилась в июле 1940 года в семье артистов

Саша до сих пор очень скучает по бабушке. «Александра Ивановна души в ней не чаяла, но девочка и теперь не обделена любовью. Сама я часто поднимаю трубку, чтобы позвонить подруге. И только потом осознаю, что мне теперь уже и не услышать ее голос», — рассказала Потапова.