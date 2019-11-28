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Подруга Александры Назаровой рассказала о жизни 10-летней внучки скончавшейся актрисы

10-летняя Саша, внучка скончавшейся три месяца назад актрисы «Моей прекрасной няни» Александры Назаровой, переедет в пансион при Министерстве обороны.
Александра Назарова
Александра Назарова

В августе 2019-го скончалась известная актриса Александра Назарова. Незадолго до смерти 79-летнюю артистку госпитализировали в клинику в Сергиевом Посаде после того, как ей стало плохо на даче, потом перевезли в больницу в Химках, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и сделали операцию на горле.

У Александры на иждивении находилась 10-летняя внучка Саша. Артистка воспитывала ее одна — родители девочки погибли. Опекунство над Сашей взяла сестра второго мужа Назаровой. На днях журналисты выяснили, как дела у внучки Александры Ивановны.

«У Саши все отлично. Ходит в школу, учится хорошо. Скоро должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион при Министерстве обороны, там она продолжит образование. Не подумайте, это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка. Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей, Сашенька будет воспитываться вместе с другими девочками», — рассказала «СтарХиту» подруга Назаровой Наталья Потапова, уточнив, что Саше совершенно необязательно связывать свою жизнь с военной профессией. По словам женщины, девочка проявляет недюжинный талант в рисовании.

В пансионе большое внимание уделяется дисциплине, что тоже привлекло опекунов внучки Назаровой. «У Сашеньки переходный возраст. За ней нужен глаз да глаз! <...> Саша уже была на собеседовании, ждем результатов. Думаю, ее покойная бабушка одобрила бы такие перемены!»

Саша до сих пор очень скучает по бабушке. «Александра Ивановна души в ней не чаяла, но девочка и теперь не обделена любовью. Сама я часто поднимаю трубку, чтобы позвонить подруге. И только потом осознаю, что мне теперь уже и не услышать ее голос», — рассказала Потапова.

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28 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Юлия Ханина, Антон Тушин/ТАСС

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Девочке, потерявшей близких будет лучше среди детей, которые учатся без родителей, вместе веселее.

  • Печально...может найдется хорошая семья, возьмет к себе, все же в семье лучше чем в пансионе

  • Гость

    Печально...может найдется хорошая семья, возьмет к себе, все же в семье лучше чем в пансионе

    К сожалению, это абсолютно не факт(

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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