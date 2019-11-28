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Снежана Георгиева, Ольга Панченко, Марианна Максимовская и другие звезды окунулись в атмосферу 1970-х с Paola Ray

Основательница демократичного бренда одежды Paola Ray Ольга Панченко пригласила друзей на презентацию новых коллекций в «Метрополь». Вдохновение она искала в модных образах 1970-х годов, в особенности в фильме Артура Хиллера «История любви».
Снежана Георгиева
Снежана Георгиева

26 ноября в гостинице «Метрополь» состоялась презентация капсульной и сезонной коллекции модного бренда Paola Ray. Основным источником вдохновения для Ольги Панченко стали трогательный фильм «История любви» и эстетика 1970-х. 

Марианна Максимовская
Марианна Максимовская

Дизайнер представила юбки и куртки из экокожи, твидовые жакеты, костюмы в клетку и платья-сарафаны из сезонной коллекции, а также платья в пайетках и брючные костюмы из капсульной. Примерить новые наряды Paola Ray собрались звездные поклонницы марки.

Ольга Панченко
Ольга Панченко

«Я очень люблю моду семидесятых и не только за то, что она принесла нам в плане кроя и посадки. Этот период характерен тем, что одежда все еще подчеркивала красоту тела, силуэт, линии, но в то же время делала акцент и на личности, индивидуальности, силе женщины и ее характере», — поделилась Ольга Панченко.

Ольга запустила бренд Paola Ray в начале 2019 года. Основная миссия марки — сделать красоту доступной. Модные наряды пришлись по вкусу покупателям, и Paola Ray стали лидерами продаж в сети магазинов «Стокманн». Звезды и представители светской тусовки также оценили работу Панченко по достоинству и теперь охотно демонстрируют наряды бренда на ковровых дорожках и светских мероприятиях. Основательница Paola Ray призналась, что в ближайших планах — открытие собственных бутиков.

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28 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Пресс-служба Paola Ray

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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