«Пусть она идет и занимается чем-то»: Ксения Бородина откровенно поведала о конфликте с Аленой Водонаевой

28 ноября Ксения Бородина стала новой героиней Youtube-шоу «Алена, блин!». Несмотря на то, что телеведущая часто позволяет себе высказываться на резонансные темы в Инстаграме, интервью она дает довольно редко. В беседе с Аленой Жигаловой Ксения затронула самые разные темы: от ссор с Курбаном Омаровым из-за ревности и воспитания Теоны до отношений с подругами.
Не обошли стороной и давний конфликт Бородиной с экс-участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой. Ксения явно не хотела поднимать эту тему, но чуть позже все-таки заговорила о том, почему перестала общаться с той, кого считала близкой подругой. В конце концов, звезда не стала юлить и высказалась об Алене со свойственной себе прямотой и искренностью. Телеведущая не понимает, почему Водонаева до сих пор обсуждает ее на других каналах и в соцсетях:
Бородина обвинила Алену в том, что та за позволяла себе негативно высказываться в сторону ведущей «Дома-2» и ее супруга. Да еще и делала это за спиной Ксении.
После этого случая ни о какой дружбе не могло быть и речи. Простить подобное «предательство» Бородина так и не смогла, поэтому с тех пор они с Водонаевой не общаются.
Кроме того, Ксения была обижена на Алену за то, что та рассказала о ее беременности одному из порталов. И хотя Водонаева это отрицает, Бородина уверена, что таинственным источником была именно ее «подруга».