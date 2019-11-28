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«Пусть она идет и занимается чем-то»: Ксения Бородина откровенно поведала о конфликте с Аленой Водонаевой

Ксения Бородина затронула массу личных тем в новом интервью. В том числе телеведущая рассказала, почему в свое время разорвала отношения с Аленой Водонаевой, которую некогда считала подругой.
Ксения Бородина

28 ноября Ксения Бородина стала новой героиней Youtube-шоу «Алена, блин!». Несмотря на то, что телеведущая часто позволяет себе высказываться на резонансные темы в Инстаграме, интервью она дает довольно редко. В беседе с Аленой Жигаловой Ксения затронула самые разные темы: от ссор с Курбаном Омаровым из-за ревности и воспитания Теоны до отношений с подругами.

Ксения Бородина, Алена Водонаева

Не обошли стороной и давний конфликт Бородиной с экс-участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой. Ксения явно не хотела поднимать эту тему, но чуть позже все-таки заговорила о том, почему перестала общаться с той, кого считала близкой подругой. В конце концов, звезда не стала юлить и высказалась об Алене со свойственной себе прямотой и искренностью. Телеведущая не понимает, почему Водонаева до сих пор обсуждает ее на других каналах и в соцсетях:

«Пусть она идет и занимается чем-то, развивается. Она до сих пор выставляет скрины постов каких-то про меня».

Бородина обвинила Алену в том, что та за позволяла себе негативно высказываться в сторону ведущей «Дома-2» и ее супруга. Да еще и делала это за спиной Ксении.

«Я слышала голосовое сообщение своими ушами. Девочке, которая ей пилит ногти, она с**т меня и моего мужа. А за час до этого она мне пишет: “Масюля, я тебя люблю”. Когда она была на проекте, я все время ее забирала, привозила к себе домой, она у меня ночевала, я ее поддерживала. Когда я услышала это голосовое, я ей перекинула и написала: “Как тебе не стыдно? С кем ты это обсуждаешь?”. А она мне написала, что я ее не поняла. Все, человек подорвался на мине», — рассказывала Ксения.

После этого случая ни о какой дружбе не могло быть и речи. Простить подобное «предательство» Бородина так и не смогла, поэтому с тех пор они с Водонаевой не общаются. 

Кроме того, Ксения была обижена на Алену за то, что та рассказала о ее беременности одному из порталов. И хотя Водонаева это отрицает, Бородина уверена, что таинственным источником была именно ее «подруга».

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28 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Super/YouTube.com, @borodylia, @alenavodonaeva/Instagram, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ксения Бородина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Мы все знаем правду)

  • У Водонаевой хоть раз получилось с кем-то построить нормальные дружеские отношения и не посраться?

  • Гость

    У Водонаевой хоть раз получилось с кем-то построить нормальные дружеские отношения и не посраться?

    с курбаном, целых 2 минуты, потом в кабинку постучали

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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