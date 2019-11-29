Рэпер Гуф представил свою новую девушку

Кажется, Гуф пришел в себя после расставания с солисткой A'Studio Кети Топурией. Рэпер встречается с новой девушкой. И, судя по всему, уже давно.

Алексей Долматов aka Гуф недавно засветил в своих инстаграм-историях свою новую девушку. Не всю, а лишь ее ногу, но уже этого оказалось достаточно, чтобы в Сети смогли идентифицировать барышню. Сделать это было, впрочем, несложно — мало у кого на стопе есть татуировка Минни Маус.

Избранницей рэпера стала Юлия Королева. Барышня весьма занятая: она является моделью (Юлия как раз снималась в рекламе бренда одежды Гуфа Lu Gang), а также основала собственную бьюти-студию Style By Koroleva и бренд одежды Bech Clothes.

Встречаются Долматов и Королева, судя по всему, уже несколько месяцев: в Израиль в августе они слетали уже вместе.

Гуф и Юлия в Израиле в августе

Алексей пока не афиширует новую возлюбленную, а вот у Королевой совместное фото с рэпером в Инстаграме есть.

Сейчас, если верить геолокации в Инстаграме Юлии, она отдыхает вместе с Алексеем в Таиланде.

1 2 3 ... 8 Кети Топурия и рэпер Гуф были вместе два года

Интересно, Гуф представит общественности свою новую девушку официально, когда они вернутся в Москву?