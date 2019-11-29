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Рэпер Гуф представил свою новую девушку

Кажется, Гуф пришел в себя после расставания с солисткой A'Studio Кети Топурией. Рэпер встречается с новой девушкой. И, судя по всему, уже давно.

Алексей Долматов aka Гуф недавно засветил в своих инстаграм-историях свою новую девушку. Не всю, а лишь ее ногу, но уже этого оказалось достаточно, чтобы в Сети смогли идентифицировать барышню. Сделать это было, впрочем, несложно — мало у кого на стопе есть татуировка Минни Маус. 

Избранницей рэпера стала Юлия Королева. Барышня весьма занятая: она является моделью (Юлия как раз снималась в рекламе бренда одежды Гуфа Lu Gang), а также основала собственную бьюти-студию Style By Koroleva и бренд одежды Bech Clothes.

Встречаются Долматов и Королева, судя по всему, уже несколько месяцев: в Израиль в августе они слетали уже вместе. 

Гуф и Юлия в Израиле в августе
Гуф и Юлия в Израиле в августе

Алексей пока не афиширует новую возлюбленную, а вот у Королевой совместное фото с рэпером в Инстаграме есть. 

Сейчас, если верить геолокации в Инстаграме Юлии, она отдыхает вместе с Алексеем в Таиланде. 

Интересно, Гуф представит общественности свою новую девушку официально, когда они вернутся в Москву?

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29 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @therealguf, @yuliyakorolevaa/Instagram
Теги

Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Очередная мукла с коряво сделанными губами))

  • Все девушки Гуфа похожи.

  • По Сеньке и шапка.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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