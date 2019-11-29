Рэпер Гуф представил свою новую девушку

Алексей Долматов aka Гуф недавно засветил в своих инстаграм-историях свою новую девушку. Не всю, а лишь ее ногу, но уже этого оказалось достаточно, чтобы в Сети смогли идентифицировать барышню. Сделать это было, впрочем, несложно — мало у кого на стопе есть татуировка Минни Маус.
Избранницей рэпера стала Юлия Королева. Барышня весьма занятая: она является моделью (Юлия как раз снималась в рекламе бренда одежды Гуфа Lu Gang), а также основала собственную бьюти-студию Style By Koroleva и бренд одежды Bech Clothes.
Встречаются Долматов и Королева, судя по всему, уже несколько месяцев: в Израиль в августе они слетали уже вместе.
Алексей пока не афиширует новую возлюбленную, а вот у Королевой совместное фото с рэпером в Инстаграме есть.
Сейчас, если верить геолокации в Инстаграме Юлии, она отдыхает вместе с Алексеем в Таиланде.
Интересно, Гуф представит общественности свою новую девушку официально, когда они вернутся в Москву?