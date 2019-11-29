Виктория Бекхэм назвала два модных тренда, которые не понимает

45-летняя Виктория Бекхэм стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, где ответила на самые разные вопросы. Помимо прочего, Эллен спросила икону стиля о модных тенденциях, и экс-перчинка ответила весьма неожиданно.
Ведущая поинтересовалась, какой модный тренд Бекхэм считает самым нелепым, и Виктория ответила, что не понимает людей, которые носят кроп-топы.
Кроме того, она заявила, что не является фанаткой спущенных с плеч курток: «Есть еще кое-что. Некоторые носят свои куртки спущенными на руки. Они хотят выглядеть так, как будто они не старались. Я же хочу, чтобы они наконец определились, надевают они куртку или же снимают».
После шутливого обсуждения Эллен и Виктория решили, что никому не стоит носить кроп-топы, а в случае с куртками — либо надевать их, либо оставлять дома, чтобы не раздражать миссис Бекхэм своими дурацкими модными привычками.