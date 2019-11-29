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Виктория Бекхэм назвала два модных тренда, которые не понимает

Признанная икона стиля пришла в гости к Эллен Дедженерес и сделала сенсационное признание — она совсем не видит красоты в некоторых фэшн-тенденциях, хотя на них помешался весь мир.
Виктория Бекхэм

45-летняя Виктория Бекхэм стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, где ответила на самые разные вопросы. Помимо прочего, Эллен спросила икону стиля о модных тенденциях, и экс-перчинка ответила весьма неожиданно.

Джастин Бибер, Хейли Бибер
Джастин и Хейли Биберы

Ведущая поинтересовалась, какой модный тренд Бекхэм считает самым нелепым, и Виктория ответила, что не понимает людей, которые носят кроп-топы. 

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер

Кроме того, она заявила, что не является фанаткой спущенных с плеч курток: «Есть еще кое-что. Некоторые носят свои куртки спущенными на руки. Они хотят выглядеть так, как будто они не старались. Я же хочу, чтобы они наконец определились, надевают они куртку или же снимают».

  • Белла Хадид
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    Виктория Бекхэм заявила, что ее раздражает спущенная с плеч верхняя одежда
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После шутливого обсуждения Эллен и Виктория решили, что никому не стоит носить кроп-топы, а в случае с куртками — либо надевать их, либо оставлять дома, чтобы не раздражать миссис Бекхэм своими дурацкими модными привычками. 

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29 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Виктория Бекхэм

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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