Виктория Бекхэм назвала два модных тренда, которые не понимает

Признанная икона стиля пришла в гости к Эллен Дедженерес и сделала сенсационное признание — она совсем не видит красоты в некоторых фэшн-тенденциях, хотя на них помешался весь мир.

45-летняя Виктория Бекхэм стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, где ответила на самые разные вопросы. Помимо прочего, Эллен спросила икону стиля о модных тенденциях, и экс-перчинка ответила весьма неожиданно.

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Ведущая поинтересовалась, какой модный тренд Бекхэм считает самым нелепым, и Виктория ответила, что не понимает людей, которые носят кроп-топы.

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Кроме того, она заявила, что не является фанаткой спущенных с плеч курток: «Есть еще кое-что. Некоторые носят свои куртки спущенными на руки. Они хотят выглядеть так, как будто они не старались. Я же хочу, чтобы они наконец определились, надевают они куртку или же снимают».

1 2 3 ... 11 Виктория Бекхэм заявила, что ее раздражает спущенная с плеч верхняя одежда

После шутливого обсуждения Эллен и Виктория решили, что никому не стоит носить кроп-топы, а в случае с куртками — либо надевать их, либо оставлять дома, чтобы не раздражать миссис Бекхэм своими дурацкими модными привычками.