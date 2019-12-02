Оксана Воеводина обратилась в полицию из-за угроз в адрес ее 6-месячного сына

Оксана Воеводина уже не скрывает, что ее брак с бывшим королем Малайзии не удался. Теперь молодая женщина надеется, что член королевской семьи все же наладит общение со своим маленьким наследником и станет финансового ему помогать.
С недавних пор Оксана активно общается со СМИ и рассказывает как о сыне, так и о проблемах в отношениях с бывшим мужем и судебной тяжбе с ним.
Судя по всему, Мухаммаду V совсем не нравится регулярно появляться в ленте новостей. Как поведал адвокат Воеводиной, на днях на связь с ней вышла неизвестная женщина и настояла на срочной встрече.
«В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности. Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ», — рассказал корреспонденту телеканала RT защитник Оксаны Иван Мельников.
Сейчас «Мисс Москва» подала заявление в полицию, прикрепив к нему запись разговора с неизвестной женщиной. Также Воеводиной пришлось экстренно сменить место жительства, чтобы обезопасить себя и свою семью.