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Оксана Воеводина обратилась в полицию из-за угроз в адрес ее 6-месячного сына

Вот уже некоторое время Оксана Воеводина живет в Подмосковье и пытается добиться алиментов от бывшего мужа, экс-правителя Малайзии Мухаммада V. Как оказалось, из-за желания добиться справедливости королева красоты и ее сын оказались в опасности. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина

Оксана Воеводина уже не скрывает, что ее брак с бывшим королем Малайзии не удался. Теперь молодая женщина надеется, что член королевской семьи все же наладит общение со своим маленьким наследником и станет финансового ему помогать. 

Однако Мухаммад V по-прежнему игнорирует бывшую семью. 

С недавних пор Оксана активно общается со СМИ и рассказывает как о сыне, так и о проблемах в отношениях с бывшим мужем и судебной тяжбе с ним. 

Оксана Воеводина
 

Судя по всему, Мухаммаду V совсем не нравится регулярно появляться в ленте новостей. Как поведал адвокат Воеводиной, на днях на связь с ней вышла неизвестная женщина и настояла на срочной встрече. 

С незнакомкой встретилась подруга знаменитости. Она записала все на диктофон. 

«В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности. Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ», — рассказал корреспонденту телеканала RT защитник Оксаны Иван Мельников. 

Сейчас «Мисс Москва» подала заявление в полицию, прикрепив к нему запись разговора с неизвестной женщиной. Также Воеводиной пришлось экстренно сменить место жительства, чтобы обезопасить себя и свою семью. 

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02 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Короли (пусть и бывшие) такой фигней не занимаются. Подослал какую-то бабу, чтоб она пригрозила бывшей жене, чтоб та алименты не требовала - ну да, очень правдоподобно, че😆 Кто-то детективов перечитал🤦🏼‍♀️ Оксана, придумай что-нибудь более реальное, чтоб привлечь внимание к своей персоне!

  • Ничего не понятно кто кому угрожал ? Король неизвестной женщине ? Это она с адвокатом общалась ? Хотя нет с адвокатом вроде подруга Воеводиной разговаривала, неизвестная женщина это какой то дополнительный персонаж. А если честно выглядит неубедительно .

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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