Оксана Воеводина обратилась в полицию из-за угроз в адрес ее 6-месячного сына

Вот уже некоторое время Оксана Воеводина живет в Подмосковье и пытается добиться алиментов от бывшего мужа, экс-правителя Малайзии Мухаммада V. Как оказалось, из-за желания добиться справедливости королева красоты и ее сын оказались в опасности.

Оксана Воеводина

Оксана Воеводина уже не скрывает, что ее брак с бывшим королем Малайзии не удался. Теперь молодая женщина надеется, что член королевской семьи все же наладит общение со своим маленьким наследником и станет финансового ему помогать.

Однако Мухаммад V по-прежнему игнорирует бывшую семью.

С недавних пор Оксана активно общается со СМИ и рассказывает как о сыне, так и о проблемах в отношениях с бывшим мужем и судебной тяжбе с ним.

Судя по всему, Мухаммаду V совсем не нравится регулярно появляться в ленте новостей. Как поведал адвокат Воеводиной, на днях на связь с ней вышла неизвестная женщина и настояла на срочной встрече.



С незнакомкой встретилась подруга знаменитости. Она записала все на диктофон.

«В ходе беседы женщина несколько раз заявила, что Леон находится в смертельной опасности. Воеводина может предотвратить угрозу его жизни, отозвав свой иск к бывшему супругу о взыскании алиментов и прекратив выступления в СМИ», — рассказал корреспонденту телеканала RT защитник Оксаны Иван Мельников.

1 2 3 ... 10 Жизнь Оксаны Воеводиной и ее маленького сына находится в опасности

Сейчас «Мисс Москва» подала заявление в полицию, прикрепив к нему запись разговора с неизвестной женщиной. Также Воеводиной пришлось экстренно сменить место жительства, чтобы обезопасить себя и свою семью.