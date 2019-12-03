Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Никита Михалков отказал Алле Пугачевой в роли старухи по причине ее молодости и красоты

Если вы думаете, что никто не может сказать «нет» Примадонне, то сильно ошибаетесь. Никита Михалков наотрез отказался снимать 70-летнюю Аллу Борисовну в своем фильме.
Никита Михалков

На днях в интервью Первому каналу Алла Пугачева рассказала, что готова сняться в кино, если режиссером картины будет Михалков. Примадонна даже призналась, что уже знает свою роль: «Никита Сергеевич обещал и обещает до сих пор. Раньше он говорил, что снимет меня в роли комической старухи».

Алла Пугачева

3 декабря режиссер прокомментировал заявление певицы: «Милая Алла. Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой, как всегда. А уж старуху-то сыграть ты всегда успеешь, это дело наживное».

  • Алла Пугачева, Максим Галкин
    1 2 3 ...10
    Кто бы мог подумать, что прекрасная форма Аллы Пугачевой станет для нее проблемой!
    Смотреть галерею

Вот это мастерство отказа: никого не оставил обиженным и добился своего! Впрочем, Алла Борисовна уверена, что ее все же можно удачно загримировать: «Сейчас такие маски есть, что из меня сделают дряхлую старушонку и очень юную девчонку. Так что можно снять хорошую комедию, показав меня и в детстве, и в старости».

Перейти к обсуждению 1


03 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @maxgalkinru, @alla_orfey/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
Теги

Алла Пугачева, Никита Михалков

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Просто обмен любезностями в их ироничном стиле. Никто ничего не снимает и никого никуда не приглашает

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.