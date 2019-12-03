Никита Михалков отказал Алле Пугачевой в роли старухи по причине ее молодости и красоты

Если вы думаете, что никто не может сказать «нет» Примадонне, то сильно ошибаетесь. Никита Михалков наотрез отказался снимать 70-летнюю Аллу Борисовну в своем фильме.

На днях в интервью Первому каналу Алла Пугачева рассказала, что готова сняться в кино, если режиссером картины будет Михалков. Примадонна даже призналась, что уже знает свою роль: «Никита Сергеевич обещал и обещает до сих пор. Раньше он говорил, что снимет меня в роли комической старухи».

3 декабря режиссер прокомментировал заявление певицы: «Милая Алла. Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой, как всегда. А уж старуху-то сыграть ты всегда успеешь, это дело наживное».

1 2 3 ... 10 Кто бы мог подумать, что прекрасная форма Аллы Пугачевой станет для нее проблемой!

Вот это мастерство отказа: никого не оставил обиженным и добился своего! Впрочем, Алла Борисовна уверена, что ее все же можно удачно загримировать: «Сейчас такие маски есть, что из меня сделают дряхлую старушонку и очень юную девчонку. Так что можно снять хорошую комедию, показав меня и в детстве, и в старости».