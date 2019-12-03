Звезда «Молодежки» Серафима Низовская рассказала, как отвергла ухаживания Владимира Машкова

38-летняя актриса Серафима Низовская поведала, что когда-то смогла устоять перед одним из самых сексуальных актеров России Владимиром Машковым. И теперь это может помочь ее карьере!

Серафима Низовская

В Театре имени Табакова, который после смерти Олега Павловича возглавил Владимир Машков, все знают: новый худрук не мешает личную жизнь с работой. Возлюбленные актера не получали шанса карабкаться по карьерной лестнице благодаря его влиянию. Собственно, ни одна экс-девушка Машкова не попала в «Табакерку».

А вот актриса Серафима Низовская такой шанс может получить. И как раз потому, что не стала вступать с Машковым в сексуальные отношения. А ведь такой шанс был.

Серафиму Машков заметил на съемках восьмисерийного телефильма «Григорий Р.» в 2014 году.

Владимир Машков

«Машков — прекрасный артист, уникальный партнер, тонкий человек, только кобель. Он думает, что каждая мечтает с ним переспать. Да, он пытался за мной ухаживать и предлагал встретиться наедине, но я поставила его на место», — призналась «Экспресс газете» Серафима, уточнив, что тогда только развелась с супругом и не растеряла «женскую часть».

Отметим, что с девушками, которые отказывают Машкову, у него потом складываются прекрасные дружеские отношения. Причем не только с актрисами, но и с журналистками.

1 2 3 ... 8 Серафима Низовская родилась 5 марта 1981 года в Ленинграде

«Как только я его увидела в актерском вагончике очень морозным утром, сразу же попала в омут блестящих глаз, которые похожи на глаза тигра. С непривычки становится страшновато. Был очень вежливым, галантным. А после интервью предложил вечером встретиться в Петербурге, где жил во время съемок, и поговорить более подробно. В тот день ему предстояла сложная сцена, поэтому он спешил. К сожалению, я вынуждена была отказаться. Но у нас остались прекрасные отношения. Можно сказать, даже дружеские», — рассказала корреспондент, которая брала у Владимира интервью на съемках фильма Алексея Учителя «Край».