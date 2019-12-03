Русская девушка стала невестой наследника династии Рокфеллеров

Многие девушки мечтают встретить богатого принца на белом коне, выйти за него замуж, а затем долгие годы наслаждаться роскошью и достатком. Ольге Грищенко посчастливилось найти такого мужчину — вот только теперь она планирует зарабатывать еще больше, чем сам он.

Ольга Грищенко и Майкл Чарльз Рокфеллер

На днях СМИ сообщили о скорой свадьбе россиянки Ольги Грищенко и наследника одного из богатейших семейств мира — Майкла Чарльза Рокфеллера.

Историю их любви стандартной не назовешь. Дело в том, что Ольга занимает руководящую должность в компании «Синергия».

Молодые люди познакомились примерно год назад: их деловая переписка быстро переросла в личную, а затем и романтическую.

«Я обратил внимание на ее манеру общения — очень профессиональная, при этом обаятельная. Я всегда анализирую людей, их поведение, и Ольга показалась мне гармоничной во всем — идеальный баланс между женственностью и решительностью. Чем больше мы разговаривали, тем больше меня к ней тянуло», — вспоминает Майкл в интервью журналу Hello!

Ради возлюбленной Рокфеллер был даже готов покинуть Лондон и поселиться в Москве. Однако невеста настояла на том, чтобы он остался на родине.

Свадьба и переезд пары в совместное гнездышко пока откладывается. Ольга планирует закончить все срочные проекты. Не сомневаемся, что таких у бизнес-леди довольно много.

1 2 3 ... 10 Россиянка Ольга Грищенко планирует выйти замуж за одного из самых богатых мужчин в мире

Кстати, Грищенко совсем не претендует на семейное дело своего любимого. Наоборот, она хочет дистанцироваться от бизнеса его родственников.



«Это может лишить меня независимости. Я работаю с 18 лет, не могу сидеть без дела, и после свадьбы планирую зарабатывать больше мужа. Майкл говорит, что готов уделять все свое время семье, даже жертвуя собственной карьерой в пользу будущих детей. Это нам еще предстоит проверить», — делится Ольга.