Русская девушка стала невестой наследника династии Рокфеллеров

На днях СМИ сообщили о скорой свадьбе россиянки Ольги Грищенко и наследника одного из богатейших семейств мира — Майкла Чарльза Рокфеллера.
Молодые люди познакомились примерно год назад: их деловая переписка быстро переросла в личную, а затем и романтическую.
«Я обратил внимание на ее манеру общения — очень профессиональная, при этом обаятельная. Я всегда анализирую людей, их поведение, и Ольга показалась мне гармоничной во всем — идеальный баланс между женственностью и решительностью. Чем больше мы разговаривали, тем больше меня к ней тянуло», — вспоминает Майкл в интервью журналу Hello!
Свадьба и переезд пары в совместное гнездышко пока откладывается. Ольга планирует закончить все срочные проекты. Не сомневаемся, что таких у бизнес-леди довольно много.
Кстати, Грищенко совсем не претендует на семейное дело своего любимого. Наоборот, она хочет дистанцироваться от бизнеса его родственников.
«Это может лишить меня независимости. Я работаю с 18 лет, не могу сидеть без дела, и после свадьбы планирую зарабатывать больше мужа. Майкл говорит, что готов уделять все свое время семье, даже жертвуя собственной карьерой в пользу будущих детей. Это нам еще предстоит проверить», — делится Ольга.