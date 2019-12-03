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Русская девушка стала невестой наследника династии Рокфеллеров

Многие девушки мечтают встретить богатого принца на белом коне, выйти за него замуж, а затем долгие годы наслаждаться роскошью и достатком. Ольге Грищенко посчастливилось найти такого мужчину — вот только теперь она планирует зарабатывать еще больше, чем сам он. 
Ольга Грищенко и Майкл Чарльз Рокфеллер
Ольга Грищенко и Майкл Чарльз Рокфеллер

На днях СМИ сообщили о скорой свадьбе россиянки Ольги Грищенко и наследника одного из богатейших семейств мира — Майкла Чарльза Рокфеллера. 

Историю их любви стандартной не назовешь. Дело в том, что Ольга занимает руководящую должность в компании «Синергия». 

Молодые люди познакомились примерно год назад: их деловая переписка быстро переросла в личную, а затем и романтическую. 

 
 

«Я обратил внимание на ее манеру общения — очень профессиональная, при этом обаятельная. Я всегда анализирую людей, их поведение, и Ольга показалась мне гармоничной во всем — идеальный баланс между женственностью и решительностью. Чем больше мы разговаривали, тем больше меня к ней тянуло», — вспоминает Майкл в интервью журналу Hello!

Ради возлюбленной Рокфеллер был даже готов покинуть Лондон и поселиться в Москве. Однако невеста настояла на том, чтобы он остался на родине. 

Свадьба и переезд пары в совместное гнездышко пока откладывается. Ольга планирует закончить все срочные проекты. Не сомневаемся, что таких у бизнес-леди довольно много. 

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    Россиянка Ольга Грищенко планирует выйти замуж за одного из самых богатых мужчин в мире
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Кстати, Грищенко совсем не претендует на семейное дело своего любимого. Наоборот, она хочет дистанцироваться от бизнеса его родственников.

«Это может лишить меня независимости. Я работаю с 18 лет, не могу сидеть без дела, и после свадьбы планирую зарабатывать больше мужа. Майкл говорит, что готов уделять все свое время семье, даже жертвуя собственной карьерой в пользу будущих детей. Это нам еще предстоит проверить», — делится Ольга. 

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03 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото B:\Editorials\Woman\EDITORIAL\PHOTO\синергия @olyagrischenko11/Instagram, Facebook

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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