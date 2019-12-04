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Синяки под глазами и потухший взгляд: 9 несчастных Джульетт в новом календаре Pirelli наводят тоску

Создатели знаменитого календаря Pirelli решили найти современную Джульетту. Специально для съемок нового выпуска фотограф Паоло Роверси запечатлел девять голливудских звезд в образе главной героини Шекспира.
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт

С 2016-го Pirelli радует (или все же огорчает?) необычными подходами к созданию календаря. Например, в прошлом году итальянская компания сняла Джиджи Хадид, Летицию Каста, Сергея Полунина, Александра Вэнга и многих других представителей творческих профессий, объединив их в теме «Путь к мечте». В этом году Pirelli замахнулись на Уильяма нашего Шекспира и посвятили календарь 2020 поискам новой Джульетты.

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон

На этот раз главными героинями стали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Мия Гот, Яра Шахиди, Индия Мур, Розалия, Крис Ли и Стелла Роверси. Фотограф запечатлел звездных моделей «до» и «после» перевоплощения в самую трогательную героиню мира литературы. 

  • Клэр Фой
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    Клэр Фой отметила, что для нее было честью принять участие в создании произведения искусства — исследовании образа Джульетты через таланты, эпохи и национальности
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«Я искал чистую душу, кого-то одновременно невинного и сильного, полного красоты и мужества. И я нашел все это в блеске глаз, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Мии. И в улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосе Крис и Розалии. А в Стелле — невинность. Потому что Джульетта есть в каждой женщине, и я никогда не перестану искать ее», — сказал фотограф Паоло Роверси.

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04 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Paolo Roversi/pirellicalendar.pirelli.com
Теги

Кристен Стюарт, Эмма Уотсон

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