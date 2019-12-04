Синяки под глазами и потухший взгляд: 9 несчастных Джульетт в новом календаре Pirelli наводят тоску

Создатели знаменитого календаря Pirelli решили найти современную Джульетту. Специально для съемок нового выпуска фотограф Паоло Роверси запечатлел девять голливудских звезд в образе главной героини Шекспира.

Кристен Стюарт

С 2016-го Pirelli радует (или все же огорчает?) необычными подходами к созданию календаря. Например, в прошлом году итальянская компания сняла Джиджи Хадид, Летицию Каста, Сергея Полунина, Александра Вэнга и многих других представителей творческих профессий, объединив их в теме «Путь к мечте». В этом году Pirelli замахнулись на Уильяма нашего Шекспира и посвятили календарь 2020 поискам новой Джульетты.

Эмма Уотсон

На этот раз главными героинями стали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Мия Гот, Яра Шахиди, Индия Мур, Розалия, Крис Ли и Стелла Роверси. Фотограф запечатлел звездных моделей «до» и «после» перевоплощения в самую трогательную героиню мира литературы.

1 2 3 ... 10 Клэр Фой отметила, что для нее было честью принять участие в создании произведения искусства — исследовании образа Джульетты через таланты, эпохи и национальности

«Я искал чистую душу, кого-то одновременно невинного и сильного, полного красоты и мужества. И я нашел все это в блеске глаз, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Мии. И в улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосе Крис и Розалии. А в Стелле — невинность. Потому что Джульетта есть в каждой женщине, и я никогда не перестану искать ее», — сказал фотограф Паоло Роверси.