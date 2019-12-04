Семейный подряд: Тимати подарил маме собственный детский сад

Кажется, скоро у каждого члена семьи Тимати будет собственное дело. Недавно стало известно, что у мамы рэпера появился свой элитный детский сад.

Тимати с мамой

Симона Юнусова проводит много времени с Тимати и его детьми. Женщина часто заботится о внуках — иногда даже складывается ощущение, что она с ними живет.

Наверное, именно поэтому владелец музыкального лейбла решил преподнести родственнице особенный подарок.

Как стало известно создателям телеграм-канала Mash, вот уже несколько месяцев Симона Яковлевна владеет компанией, предоставляющей услуги по дошкольному образованию детей.

Пока проект находится в стадии разработки. Юнусова и ее партнерша по бизнесу стали обладательницами здания неподалеку от престижного жилого комплекса в центре Москвы.

По слухам, в детском центре будут обучать всех детей, в том числе и страдающих инвалидностью.

В частном садике Юнусовой будут функционировать кружки по робототехнике, программированию, иностранным языкам, шахматам и рисованию. Также будет сделан упор и на физическое развитие воспитанников.

1 2 3 ... 10 Симона Юнусова откроет свой элитный детский сад в центре Москвы

Пока знаменитое семейство молчит о своем новом проекте. Однако очевидцы утверждают, что Симона Яковлевна активно принимает участие в ремонте здания и регулярно приезжает на объект.