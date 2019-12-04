Семейный подряд: Тимати подарил маме собственный детский сад

Симона Юнусова проводит много времени с Тимати и его детьми. Женщина часто заботится о внуках — иногда даже складывается ощущение, что она с ними живет.
Как стало известно создателям телеграм-канала Mash, вот уже несколько месяцев Симона Яковлевна владеет компанией, предоставляющей услуги по дошкольному образованию детей.
Пока проект находится в стадии разработки. Юнусова и ее партнерша по бизнесу стали обладательницами здания неподалеку от престижного жилого комплекса в центре Москвы.
В частном садике Юнусовой будут функционировать кружки по робототехнике, программированию, иностранным языкам, шахматам и рисованию. Также будет сделан упор и на физическое развитие воспитанников.
Пока знаменитое семейство молчит о своем новом проекте. Однако очевидцы утверждают, что Симона Яковлевна активно принимает участие в ремонте здания и регулярно приезжает на объект.