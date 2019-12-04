Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Семейный подряд: Тимати подарил маме собственный детский сад

Кажется, скоро у каждого члена семьи Тимати будет собственное дело. Недавно стало известно, что у мамы рэпера появился свой элитный детский сад. 
Тимати, Симона Юнусова
Тимати с мамой

Симона Юнусова проводит много времени с Тимати и его детьми. Женщина часто заботится о внуках — иногда даже складывается ощущение, что она с ними живет. 

Наверное, именно поэтому владелец музыкального лейбла решил преподнести родственнице особенный подарок. 

Как стало известно создателям телеграм-канала Mash, вот уже несколько месяцев Симона Яковлевна владеет компанией, предоставляющей услуги по дошкольному образованию детей. 

Алена Шишкова, Симона Юнусова, Алиса Юнусова
 

Пока проект находится в стадии разработки. Юнусова и ее партнерша по бизнесу стали обладательницами здания неподалеку от престижного жилого комплекса в центре Москвы. 

По слухам, в детском центре будут обучать всех детей, в том числе и страдающих инвалидностью. 

В частном садике Юнусовой будут функционировать кружки по робототехнике, программированию, иностранным языкам, шахматам и рисованию. Также будет сделан упор и на физическое развитие воспитанников. 

Пока знаменитое семейство молчит о своем новом проекте. Однако очевидцы утверждают, что Симона Яковлевна активно принимает участие в ремонте здания и регулярно приезжает на объект. 

Перейти к обсуждению


04 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @volkonskaya.reshetova, @missalena.92, @simona280, @timatiofficial/Instagram
Теги

Тимати, Алена Шишкова, Анастасия Решетова, Алиса Юнусова, Артем Юнусов, Симона Юнусова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-01 22:43:00
420
Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы
194 Комментариев
Гость 2019-12-02 17:41:00
289
как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.
Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.