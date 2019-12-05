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«Я не виноват, что он такой»: известный певец смутил соцсети внушительным размером своего мужского достоинства

Внушительное мужское достоинство — это, конечно, хорошо. Так не считает, кажется, только Инстаграм. Недавно соцсеть заблокировала фотографию Джейсона Деруло в нижнем белье из-за слишком сексуального контента.

Джейсон Деруло — не только известный во всем мире певец, но еще и вполне привлекательный мужчина. Причем со всех ракурсов. На днях из-за этого произошел любопытный казус.

Деруло вообще частенько публиковал в Инстаграме фотографии в нижнем белье — отчего же не похвастаться собой, правда? Однако недавнее фото не пришлось по душе социальной сети. Снимок заблокировали, посчитав его слишком вызывающим, да еще и с элементами «обнаженной натуры».

Обнаженной натуры там, конечно, не было, но вот размеры мужского достоинства певца (и весьма внушительного) оценить можно было невооруженным взглядом.

Джейсон обиделся.

«Вы серьезно? На мне нижнее белье... Я не виноват, что он такой...» — написал оскорбленный музыкант, опубликовав скрин предупреждения от социальной сети.

Фолловеры звезды его поддержали: «Пожалуйста, продолжай выкладывать это фото! Нам нравится», «Буквально слишком сексуальный для Инстаграма», «Инстаграм не смог это выдержать... А мы можем!».

Деруло, впрочем, решил посмеяться над ситуацией и даже опубликовал фотоколлаж с подписью: «Кто сделал это лучше?». Джейсон победил единогласно.

Напомним, Джейсон Деруло — американский певец, актер и танцор. Свою первую песню Crush on You он написал в 8 лет, а к 30 годам может похвастаться пятью сольными альбомами и первыми местами в мировых чартах.

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05 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @jasonderulo/Instagram, Getty Images

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  • Для негроидной расы вполне нормальный агрегат

  • Красавчик. Ух, какой!

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