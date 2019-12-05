«Я не виноват, что он такой»: известный певец смутил соцсети внушительным размером своего мужского достоинства

Джейсон Деруло — не только известный во всем мире певец, но еще и вполне привлекательный мужчина. Причем со всех ракурсов. На днях из-за этого произошел любопытный казус.
Деруло вообще частенько публиковал в Инстаграме фотографии в нижнем белье — отчего же не похвастаться собой, правда? Однако недавнее фото не пришлось по душе социальной сети. Снимок заблокировали, посчитав его слишком вызывающим, да еще и с элементами «обнаженной натуры».
Обнаженной натуры там, конечно, не было, но вот размеры мужского достоинства певца (и весьма внушительного) оценить можно было невооруженным взглядом.
Джейсон обиделся.
Фолловеры звезды его поддержали: «Пожалуйста, продолжай выкладывать это фото! Нам нравится», «Буквально слишком сексуальный для Инстаграма», «Инстаграм не смог это выдержать... А мы можем!».
Деруло, впрочем, решил посмеяться над ситуацией и даже опубликовал фотоколлаж с подписью: «Кто сделал это лучше?». Джейсон победил единогласно.
Напомним, Джейсон Деруло — американский певец, актер и танцор. Свою первую песню Crush on You он написал в 8 лет, а к 30 годам может похвастаться пятью сольными альбомами и первыми местами в мировых чартах.