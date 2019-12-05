Белла Хадид нарастила волосы и стала выглядеть вульгарной простушкой

Белла Хадид обожает менять прически и цвет волос, но не всегда ее бьюти-преображения оказываются удачными. Последнее точно нельзя назвать таким.

4 декабря в Сети появились фотографии с отдыха моделей Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. Красотки провели весь день, загорая на лежаках и игриво позируя папарацци. Несмотря на отвлекающий маневр в виде мини-бикини, мы не могли не заметить наращенные волосы Беллы, с которыми она выглядит... вульгарно.

Неестественно длинные, они были похожи на плохой парик. К тому же Хадид не стала их укладывать, так что волосы спутались в тяжело свисающие пряди. Предполагаем, что Белла сделала наращивание специально для показа мужской коллекции Dior, который посетила за день до этого, а затем решила ничего не менять, что стало ошибкой.

1 2 3 ... 10 Белла Хадид нарастила волосы и стала хуже выглядеть

Мы всегда с большим интересом следим за тем, как меняются звезды. Например, в этом году Шарлиз Терон совершила одно из самых удачных бьюти-преображений, сделав короткую стрижку и перекрасив волосы.