«В этом направлении не работаю»: Сергей Лазарев ответил, собирается ли жениться

Дважды папа тщательно оберегает свою личную жизнь. На днях Сергей Лазарев поведал журналистам о своих взглядах на брак и откровенно рассказал о жизни без жены.

Сергей Лазарев может похвастаться одним из самых активных и крупных фан-клубов в России: многочисленные поклонницы следуют за ним из города в город, передают подарки и скупают все его новые альбомы. Многие из них мечтали бы оказаться рядом с певцом в качестве супруги, однако сам Лазарев не торопится вступать в брак — как и афишировать подробности своей личной жизни.

5 декабря Сергей посетил музыкальную премию «Виктория», а после встретился с журналистами.

Дважды папу буквально завалили вопросами о семейной жизни: о том, как он воспитывает детей, помогают ли ему няни, а также о характере маленьких Никиты и Ани.

Сергей Лазарев охотно рассказывал о талантах и склонностях своих наследников. Он поведал, что дочь уже проявляет интерес к музыке: «Она начала потихонечку рисовать, у сына научилась. Танцует. Мне кажется, у нее есть слух, она чувствует ритм».



А вот Никита, возможно, в скором времени начнет серьезно обучаться танцевальному мастерству. Пока мальчик ходит лишь в секции, которые есть в детском саду, но его особый талант и артистизм замечают не только воспитатели, но и звездные друзья Лазарева.

1 2 3 ... 12 Сейчас Сергей Лазарев все свободное время уделяет семье

Не обошлось и без вопросов о личной жизни, на которые певец отвечал уже менее охотно. Журналисты «Комсомольской правды» спросили у Сергея, когда же он соберется жениться. «В этом направлении я не работаю», — сообщил певец. Он поделился, что уже выбрал свое призвание и цель в жизни.



«Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», — поведал артист. Что ж, похоже, Сергей Лазарев и правда доволен своей семейной и творческой жизнью.

