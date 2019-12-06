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После расставания с Евгенией Феофилактовой Маджид Гиагиа окружил себя длинноногими блондинками

Маджид Гиагиа расстался с Евгенией Феофилактовой всего три дня назад, но уже не теряет времени даром. Мужчина проводит время во компании роскошных барышень и без стеснения выкладывает фотографии с ними в Инстаграм.

История неземной любви и скорого расставания экс-участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой и ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа пролетела перед нашими глазами так стремительно, что мы не успели опомниться.

Вот Женя объявила, что влюблена и счастлива, вот она собирается замуж, а потом вдруг бах — «развод и девичья фамилия». И будто ничего и не было: фотографии из Инстаграма удалены, а волосы Феофилактовой отрезаны.

Евгения Феофилактова не грустит после расставания
Евгения Феофилактова не грустит после расставания

Девушка уже успела показать поклонникам, как прекрасно и счастливо живет без экс-возлюбленного — Феофилактова выложила фото с брутальными мужчинами в ресторане. Да и Маджид не скучает — проводит время с длинноногими блондинками, а на лице — ни следа грусти от разрыва. Правда, позже мужчина все же удалил фото.

Напомним, Евгения всерьез собиралась построить с Гиагиа семью и даже планировала родить несколько детей от возлюбленного.

Маджид Гиагиа тоже не страдает
Маджид Гиагиа тоже не страдает

«Сначала надо выйти замуж. Потом через года полтора — ребенок. Такой у меня план. Я очень хочу второго ребенка, а потом и третьего. Думаю, от хорошего мужчины можно рожать. Маджид говорил мне, что хочет от меня принцессу», — делилась она со «СтарХитом».

Расстались они резко и без официальных заявлений в Инстаграме. Позже Гиагиа сообщил, что решил прекратить отношения с Феофилактовой из-за публичности несостоявшейся жены.

  • Евгения Феофилактова
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    Евгения Феофилактова представила публике своего нового возлюбленного в конце ноября
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«Главная причина, по которой мы расстались, — это зависимость Жени от социальных сетей и жажда славы. Как бизнесмен и хорошо известный продюсер, я не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в Инстаграме и заботилась только о жизни в социальных сетях, а не о своей семье. У меня есть скриншоты всех наших разговоров по этому вопросу, — на случай, если она скажет, что все мои слова — неправда. Советую ей как можно скорее обратиться к психиатру, потому что в конечном итоге будет страдать она», — заявил Маджид.

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06 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @evgeniyafeofilaktova, @majed.geagea/Instagram
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Евгения Феофилактова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Эх, Женька, Женька... Надо было не стричься, а краситься. Fatal error 🙈

  • Ой не могу, какие фото)))) Спасибо клоунам за глупый пиар, иначе совсем тоска на работе)

  • Эти двое никому абсолютно не интересны

  • Где же Фео такие подбирают, один "краше" другого. На этот раз сразу 2 деловых партнера встретились по работе?

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