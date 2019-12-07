Певица МакSим выходит замуж

В Сети уже давно ходят слухи о новом романе певицы МакSим. Однако сама артистка не любит говорить о личной жизни. Тем не менее на днях звезда похвасталась роскошным кольцом на том самом пальце.

После череды неудачных романов Марина Максимова, известная как певица МакSим, перестала посвящать общественность в свою личную жизнь. Однако поклонники артистки уже давно предполагают, что ее сердце занято.

Как оказалось, они были правы. На днях исполнительница поделилась радостной новостью: она выходит замуж! А в качестве доказательства артистка опубликовала фото с роскошным кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала ''да''!» — подписала снимок МакSим.

Личность избранника девушка так и не раскрыла. Как говорила певица, ее возлюбленный не сидит в соцсетях и далек от публичной жизни.