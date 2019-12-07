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Певица МакSим выходит замуж

В Сети уже давно ходят слухи о новом романе певицы МакSим. Однако сама артистка не любит говорить о личной жизни. Тем не менее на днях звезда похвасталась роскошным кольцом на том самом пальце.

После череды неудачных романов Марина Максимова, известная как певица МакSим, перестала посвящать общественность в свою личную жизнь. Однако поклонники артистки уже давно предполагают, что ее сердце занято. 

Как оказалось, они были правы. На днях исполнительница поделилась радостной новостью: она выходит замуж! А в качестве доказательства артистка опубликовала фото с роскошным кольцом на безымянном пальце. 

«Я сказала ''да''!» — подписала снимок МакSим.

Личность избранника девушка так и не раскрыла. Как говорила певица, ее возлюбленный не сидит в соцсетях и далек от публичной жизни. 

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07 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @maksimartist/Instagram
Теги

МакSим

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Очень нравится как певица, голос и тексты у нее отличные, по-настоящему талантливая девушка!Молодец ,что не афиширует, все таки как это не банально, но счастье любит тишину.Желаю их семье счастья !

  • Старшая девочка прям похорошела)

  • В какой раз выходит она?Пошла по пути Седоковой, хотя ничего не предвещало.Куча браков, дети от разных мужчин. Крайне неразборчивая дама оказалась.Уже симпатий не вызывает вообще.

  • Мне нравится ее клип "Это же я". Красивый, чувственный, текст грустный, музыка замечательная особенно вступление.

  • Гость

    В какой раз выходит она?Пошла по пути Седоковой, хотя ничего не предвещало.Куча браков, дети от разных мужчин. Крайне неразборчивая дама оказалась.Уже симпатий не вызывает вообще.

    Это ее второй брак будет. Ничего общего с Седоковой. Все романы Максим на одной руке половину пальцев займут.

  • Гость

    Старшая девочка прям похорошела)

    Да, чего не скажешь о матери)

  • Гость

    Молодец ,что не афиширует, все таки как это не банально, но счастье любит тишину.

    Ну что вы? А какое нытьё было по поводу отца второй дочери?)

  • Гость

    Ну что вы? А какое нытьё было по поводу отца второй дочери?)

    Какое нытье? Сколько в вас желчи. Она за второго замуж не выходила. У Максим был всего один брак. Красивая женщина, работающая, сама обеспечивает себя и своих детей, никогда не жалуется вообще.

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