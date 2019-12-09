«Выпустила во взрослую жизнь»: Алена Апина показала 18-летнюю красавицу-дочь

В 2001 году на свет появилась Ксения — единственная и желанная дочь Алены Апиной. Певица долгое время не могла забеременеть, поэтому была вынуждена прибегнуть к услугам суррогатной матери. Звездная наследница — редкая гостья в Инстаграме знаменитости, поэтому каждый новый снимок с ней вызывает повышенный интерес у подписчиков.
На днях девушке исполнилось 18 лет, и Ксения отметила праздник в пространстве Pmloft. Алена поделилась снимком с этого мероприятия. Многие подписчики Апиной не узнали в фигуристой красавице с дерзким каре ее дочь. Ведь раньше девушка носила буйные русые кудри.
Для вечеринки Ксения выбрала сияющее мини-платье с широкими плечами и подчеркнутой талией. Она дополнила образ массивными ботинками и решила обойтись без украшений. Да и от яркого праздничного макияжа отказалась.
В комментариях к Алене присоединились и ее подписчики, среди которых были звездные коллеги по цеху, включая актрису Елену Валюшкину и певицу Лолиту.
Напомним, Ксения — дочь Алены Апиной и бизнесмена Александра Иратова. В 2016 году стало известно о разводе звездной пары после 25 лет брака.