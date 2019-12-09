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«Выпустила во взрослую жизнь»: Алена Апина показала 18-летнюю красавицу-дочь

На днях Ксения, единственная дочь Алены Апиной, отметила совершеннолетие. Растроганная звездная мама не могла не поделиться снимком с торжества, на котором запечатлена вместе с подросшей наследницей. 
Алена Апина

В 2001 году на свет появилась Ксения — единственная и желанная дочь Алены Апиной. Певица долгое время не могла забеременеть, поэтому была вынуждена прибегнуть к услугам суррогатной матери. Звездная наследница — редкая гостья в Инстаграме знаменитости, поэтому каждый новый снимок с ней вызывает повышенный интерес у подписчиков. 

На днях девушке исполнилось 18 лет, и Ксения отметила праздник в пространстве Pmloft. Алена поделилась снимком с этого мероприятия. Многие подписчики Апиной не узнали в фигуристой красавице с дерзким каре ее дочь. Ведь раньше девушка носила буйные русые кудри.

Ксения Иратова, Алена Апина

Для вечеринки Ксения выбрала сияющее мини-платье с широкими плечами и подчеркнутой талией. Она дополнила образ массивными ботинками и решила обойтись без украшений. Да и от яркого праздничного макияжа отказалась.

«Ну вот! Свершилось! Вчера официально выпустила во взрослую жизнь единственную дочь! Я горжусь своей работой длиной в 18 лет! И с каждым днем я люблю эту девочку все больше и больше! Ты моя лучшая песенка!» — с нежностью поздравила свою наследницу певица в Инстаграме.

В комментариях к Алене присоединились и ее подписчики, среди которых были звездные коллеги по цеху, включая актрису Елену Валюшкину и певицу Лолиту.

Напомним, Ксения — дочь Алены Апиной и бизнесмена Александра Иратова. В 2016 году стало известно о разводе звездной пары после 25 лет брака.

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09 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @neapina, @iksnri/Instagram
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Алена Апина

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Опять красавица! В каком месте? Среднестатистическая девочка!

  • Ну вообще-то слова «красавица» и «дочь-известного-человека» это ни фига не синонимы🙈

  • Девушка, конечно, приятная, но на Вумане все именно КРАСАВИЦЫ )))

  • Девушка внешне приятная, хотя, конечно не красавица неземная. И вроде выглядит нормальным человеком, не муклой и не глупой мажоркой. Ну а там кто знает...посмотрим.

  • Никакая певичка девяностых и ее зачем-то показываемая дочка.Платье как на бабу с чайника, совсем не идёт, зачем?Апина почему-то показывает восемь пальцев, надо было еще ногами голосовать - тогда б восемнадцать нужных получилось бы.

  • Апина ужас что сделала со своим лицом. Итак была некрасива.

  • У вас все красавицы по умолчанию?Обычная девушка. Даже близко не красавица.

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