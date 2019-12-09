«Выпустила во взрослую жизнь»: Алена Апина показала 18-летнюю красавицу-дочь

На днях Ксения, единственная дочь Алены Апиной, отметила совершеннолетие. Растроганная звездная мама не могла не поделиться снимком с торжества, на котором запечатлена вместе с подросшей наследницей.

В 2001 году на свет появилась Ксения — единственная и желанная дочь Алены Апиной. Певица долгое время не могла забеременеть, поэтому была вынуждена прибегнуть к услугам суррогатной матери. Звездная наследница — редкая гостья в Инстаграме знаменитости, поэтому каждый новый снимок с ней вызывает повышенный интерес у подписчиков.

На днях девушке исполнилось 18 лет, и Ксения отметила праздник в пространстве Pmloft. Алена поделилась снимком с этого мероприятия. Многие подписчики Апиной не узнали в фигуристой красавице с дерзким каре ее дочь. Ведь раньше девушка носила буйные русые кудри.

Для вечеринки Ксения выбрала сияющее мини-платье с широкими плечами и подчеркнутой талией. Она дополнила образ массивными ботинками и решила обойтись без украшений. Да и от яркого праздничного макияжа отказалась.

«Ну вот! Свершилось! Вчера официально выпустила во взрослую жизнь единственную дочь! Я горжусь своей работой длиной в 18 лет! И с каждым днем я люблю эту девочку все больше и больше! Ты моя лучшая песенка!» — с нежностью поздравила свою наследницу певица в Инстаграме.

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В комментариях к Алене присоединились и ее подписчики, среди которых были звездные коллеги по цеху, включая актрису Елену Валюшкину и певицу Лолиту.

Напомним, Ксения — дочь Алены Апиной и бизнесмена Александра Иратова. В 2016 году стало известно о разводе звездной пары после 25 лет брака.