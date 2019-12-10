Друг Евгения Петросяна подтвердил свадьбу юмориста и рассказал о его семейной жизни

Писатель-сатирик Георгий Териков прокомментировал свадьбу своего близкого друга Евгения Петросяна и рассказал, как сейчас обстоят дела в его семейной жизни. Спойлер: все просто отлично.

9 декабря стало известно, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова официально стали мужем и женой. Пока юморист и его директор не комментируют данную информацию, зато за них это сделал инсайдер. И вовсе не анонимный.

О свадьбе приятеля рассказал 89-летний сатирик Георгий Териков. Мужчина поведал, как себя чувствует новоиспеченный муж. «Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену — ну и хорошо. Дай Бог их семье счастья. Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», — заявил Териков.

Также Георгий поведал, что видит Татьяну довольно часто и испытывает к ней симпатию. «Я давно знаком с ней. Татьяна мне нравится, она хорошая девочка. Она с большим уважением относится к Петросяну. Я живу через дом от офиса Жени, иногда захожу к ним», — рассказал мужчина, который дружит с Петросяном уже 50 лет.

Также Георгий Карпович отметил, что Петросян и Брухунова неплохо друг другу подходят. «Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: ''Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!''», — сказал Териков изданию «Комсомольская правда».

Напомним, о свадьбе юмориста и Татьяны сообщили анонимные инсайдеры, близкие к Петросяну. Никаких подробностей торжества пока никто не раскрыл, да и, кажется, этого никогда не случится: влюбленные не афишируют свои отношения, предпочитая оставлять личное личным.