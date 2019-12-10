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Друг Евгения Петросяна подтвердил свадьбу юмориста и рассказал о его семейной жизни

Писатель-сатирик Георгий Териков прокомментировал свадьбу своего близкого друга Евгения Петросяна и рассказал, как сейчас обстоят дела в его семейной жизни. Спойлер: все просто отлично.

9 декабря стало известно, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова официально стали мужем и женой. Пока юморист и его директор не комментируют данную информацию, зато за них это сделал инсайдер. И вовсе не анонимный.

О свадьбе приятеля рассказал 89-летний сатирик Георгий Териков. Мужчина поведал, как себя чувствует новоиспеченный муж. «Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену — ну и хорошо. Дай Бог их семье счастья. Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», — заявил Териков.

Татьяна Брухунова

Также Георгий поведал, что видит Татьяну довольно часто и испытывает к ней симпатию. «Я давно знаком с ней. Татьяна мне нравится, она хорошая девочка. Она с большим уважением относится к Петросяну. Я живу через дом от офиса Жени, иногда захожу к ним», — рассказал мужчина, который дружит с Петросяном уже 50 лет.

Евгений Петросян

Также Георгий Карпович отметил, что Петросян и Брухунова неплохо друг другу подходят. «Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: ''Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!''», — сказал Териков изданию «Комсомольская правда».

Напомним, о свадьбе юмориста и Татьяны сообщили анонимные инсайдеры, близкие к Петросяну. Никаких подробностей торжества пока никто не раскрыл, да и, кажется, этого никогда не случится: влюбленные не афишируют свои отношения, предпочитая оставлять личное личным.

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10 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, @bruhunova, @petrosyanevgeny/Instagram
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Евгений Петросян, Татьяна Брухунова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Надо думать, станешь тут Несмеяной.

  • Мне кажется, нет у них никакого секса. Она не роковая красотка, да и ему в его возрасте не похоже, что что-то еще надо. Может, она ему в уши лила, каким гениальным и умным его считает, так восторгалась, что он и поплыл. Да так поплыл, что аж женился))

  • Какая пошлятина про коленки. Петросянщина в своем расцвете. Юмора ноль. Деды под 100 лет с катушек съехали. И вот это реалии новоиспеченой жены муж старик, друг глубокий старик. Упаси от такого

  • Конечно, и Степаненко себя не обидела при разводе, не с голой попой ушла, но, тем не менее, так все это выглядит мерзопакостно (

  • Гость

    Конечно, и Степаненко себя не обидела при разводе, не с голой попой ушла, но, тем не менее, так все это выглядит мерзопакостно (

    Согласна с Вами, потому что все это противоестественно.

  • Похоже с моральными принципами там полная беда. Друг семьи подобным образом отзывается о юной жене и пишет пошлые частушки, сливает всю эту инфу непонятно кому (а тут 50 лет дружбы, на минуточку!)Да и сам развод с судебными разбирательствами и демонстрация молодой жены в брендах...Обычно старшее поколение пальчиком грозит и говорит "а вот в наши годы". А тут вот оно как...отжигают похлеще детей и внуков

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Это невероятно ужасно, противоестественно, жаль этого ребёнка, жизнь сломанна при казалось бы всех благоприятных для этого условий. На дай Бог, это горе при жизни.
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