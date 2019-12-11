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Виктория Исакова вывела в свет единственную дочь, которую долго скрывала

43-летняя актриса редко посещает светские мероприятия и не выставляет напоказ свою личную жизнь. 10 декабря Виктория решила разом нарушить все свои правила и приехать в ресторан в центре Москвы, взяв с собой дочь Варвару. 
Виктория Исакова

Виктория Исакова тщательно скрывает подробности личной жизни от прессы. Например, о том, что актриса родила дочь, мы узнали спустя несколько лет после радостного события! Лицо наследницы артистка также показала далеко не сразу.

10 декабря Исакова поделилась в Инстаграме снимком с благотворительного мероприятия фонда Константина Хабенского. Компанию на мероприятии актрисе составила маленькая Варя.

Виктория Исакова
Виктория Исакова с дочерью Варей на светском мероприятии

«Мы с Варварой ставили пластинки, принимали гостей и помогали повару в ресторане ''Тинто''», — подписала снимок Виктория. На фото звездная мама держит в руках пластинку легендарной группы Queen, а дочь с интересом наблюдает и тоже пытается принять участие.

Виктория Исакова

Фонд Константина Хабенского совместно с Владимиром Перельманом запустили благотворительную акцию, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями головного мозга. В ее рамках 10 рублей с продажи в ресторане каждой устрицы пойдут на помощь маленьким пациентам. 

«За год с помощью этой акции было собрано один миллион двести тысяч рублей. Это прекрасный результат. И это значит, что десятки детей получат необходимую помощь, лекарства и надежду на выздоровление», — рассказала Виктория Исакова.

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11 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @v_isakova/Instagram
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Виктория Исакова

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