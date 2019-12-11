Муж погибшей сестры Андрея Григорьева-Апполонова встречается с ее близкой подругой

Печальная информация подъехала из эфира Первого канала. В студии шоу «На самом деле» родственники погибшей два года назад Юлии Григорьевой-Апполоновой выяснили, что ее муж систематически ей изменял.

Андрей Григорьев-Апполонов и Юлия Григорьева-Апполонова

В июле 2017 года Андрей Григорьев-Апполонов потерял свою любимую сестру Юлию. Женщина задохнулась от приступа астмы в своей квартире в Сочи. Музыкант уверен, что трагедии можно было бы избежать, если бы рядом с Юлией в этот момент был ее муж Андрей Бурдуков. Однако мужчина тогда находился в Москве.



«Я себя корю. Первый траурный год я сидел дома, читал псалтырь и никуда не выходил», — рассказывал вдовец.

Однако на днях стали известны новые подробности отношений Андрея и Юлии. Инсайдеры уверяют, что уже через полгода после смерти супруги вдовец закрутил роман с близкой подругой Григорьевой-Апполоновой по имени Любовь. А телеведущая Ольга Рудык в эфире шоу «На самом деле» и вовсе заявила, что Бурдуков начал встречаться с девушкой задолго до смерти Юлии.



«Я видела его с этой барышней неоднократно в Монако. Было легко понять, что они не просто друзья. Они обнимались и целовались», — поведала Ольга.

Сводная сестра Юлии по имени Ольга заявила, что Андрей часто унижал свою супругу, называя ее старой и некрасивой (Бурдуков был моложе жены на 15 лет), и даже предположила, что своим поведением он мог спровоцировать обострение астмы. «Когда Юля лежала в больнице, он ее бросил и уехал с какой-то девушкой», — поделилась Ольга.

Андрей Григорьев-Апполонов возмущен до глубины души. Он считает, что Бурдуков женился на его сестре исключительно из корыстных побуждений. А убедился в этом солист «Иванушек» после того, как Бурдуков взял фамилию жены и стал полным тезкой артиста. А потом и начал музыкальную карьеру.

Вдовец все обвинения семьи Юлии пытался отрицать и даже заявил, что женился на женщине, только чтобы уладить некоторые юридические формальности. Однако полиграф вывел парня на чистую воду.

1 2 3 4 5 6 Юлия Григорьева-Апполонова умерла в 51 год

По результатам проверки на детекторе лжи выяснилось, что Андрей постоянно изменял своей супруге.