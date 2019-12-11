Муж погибшей сестры Андрея Григорьева-Апполонова встречается с ее близкой подругой

В июле 2017 года Андрей Григорьев-Апполонов потерял свою любимую сестру Юлию. Женщина задохнулась от приступа астмы в своей квартире в Сочи. Музыкант уверен, что трагедии можно было бы избежать, если бы рядом с Юлией в этот момент был ее муж Андрей Бурдуков. Однако мужчина тогда находился в Москве.
Однако на днях стали известны новые подробности отношений Андрея и Юлии. Инсайдеры уверяют, что уже через полгода после смерти супруги вдовец закрутил роман с близкой подругой Григорьевой-Апполоновой по имени Любовь. А телеведущая Ольга Рудык в эфире шоу «На самом деле» и вовсе заявила, что Бурдуков начал встречаться с девушкой задолго до смерти Юлии.
«Я видела его с этой барышней неоднократно в Монако. Было легко понять, что они не просто друзья. Они обнимались и целовались», — поведала Ольга.
Сводная сестра Юлии по имени Ольга заявила, что Андрей часто унижал свою супругу, называя ее старой и некрасивой (Бурдуков был моложе жены на 15 лет), и даже предположила, что своим поведением он мог спровоцировать обострение астмы. «Когда Юля лежала в больнице, он ее бросил и уехал с какой-то девушкой», — поделилась Ольга.
Андрей Григорьев-Апполонов возмущен до глубины души. Он считает, что Бурдуков женился на его сестре исключительно из корыстных побуждений. А убедился в этом солист «Иванушек» после того, как Бурдуков взял фамилию жены и стал полным тезкой артиста. А потом и начал музыкальную карьеру.
Вдовец все обвинения семьи Юлии пытался отрицать и даже заявил, что женился на женщине, только чтобы уладить некоторые юридические формальности. Однако полиграф вывел парня на чистую воду.
По результатам проверки на детекторе лжи выяснилось, что Андрей постоянно изменял своей супруге.