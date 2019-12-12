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«Моя тайна»: Нино Нинидзе показала редкие фото своего сына от Кирилла Плетнева

28-летняя Нино Нинидзе крайне редко делится подробностями личной жизни, но в честь дня рождения своего сына актриса сделала исключение. 
Нино Нинидзе, Саша Плетнев
Нино Нинидзе и Саша Плетнев

12 декабря сыну Нино Нинидзе и Кирилла Плетнева исполнилось 4 года. Звездная мама решила поздравить наследника трогательным постом в Инстаграме. 

Саша Плетнев, Нино Нинидзе

Нино выложила серию детских снимков Саши и мило подписала пост: «Мой птенчик. Сердечко мое. 4 года. Моя любовь, мой смех, моя сила. Моя тайна! С днем рождения, мой сын!» Возлюбленная Максима Виторгана также разместила видео, в котором заспанный виновник торжества слушает музыку, сидя на кровати.

Подписчики присоединились к поздравлениям, пожелав Саше всего самого светлого. Многие отметили, что именинник больше похож на папу, но улыбка у него — мамина.

Кирилл Плетнев, Саша Плетнев
Кирилл и Саша Плетневы

Плетнев тоже поздравил сына, выложив фото, где тот еще совсем малыш: «Саня! Я безумно рад, что ты у меня есть! Я поздравляю тебя с твоим днем. Помни: я всегда рядом! И всегда люблю! Папа».

Напомним, что родители мальчика несколько лет жили в гражданском браке. В 2018-м Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев поженились, но уже через год приняли решение развестись. Сегодня Нино счастлива в отношениях с Максимом Виторганом. 

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12 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @ninosha13/Instagram
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Кирилл Плетнев

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  • Хороший мальчик, симпатичный.

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