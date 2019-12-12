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«Пушап, ужасные губы, неприличный вес»: Божена Рынска показала, в каком виде начинала светскую жизнь 20 лет назад

Божена Рынска нашла свои архивные фото начала 2000-х и решила рассказать подписчикам, как начиналась ее светская жизнь. Сделала она это неспроста — знаменитость начала собирать статьи о себе, чтобы показать их дочери.
Божена Рынска, Ксения Собчак
Божена Рынска и Ксения Собчак

Все говорят о лихих 1990-х, а Божена Рынска доказала, что и начало 2000-х было крайне занимательным временем, особенно в мире светской тусовки. Журналистка опубликовала архивные фото своих самых первых вечерних выходов.

Божена Рынска

Подписчики заметили, что в 2003 году грудь светской обозревательницы была гораздо больше, но Божена откровенно написала «Пушап» и добавила, что сейчас бы ни за что так не нарядилась. Также заметно, что на архивных фото знаменитость явно увеличивала себе губы. Божена эмоционально призналась, что уже не считает это красивым: «Никогда больше. Губы ужас просто!»

Божена Рынска, Игорь Малашенко

Одна из поклонниц поинтересовалась, считает ли Рынска свои наряды удачными, на что получила максимально честный ответ: «Яркие цвета я всегда любила. Но ноги в этих зеленых штанах жирные. И вообще вес неприличный для светской телки». Среди размещенных снимков есть совместное фото с Ксенией Собчак, поэтому пользователи спросили, дружат ли светские львицы сегодня. «Нет. Мы мирно расходимся бортами», — лаконично написала Божена.

Поводом для просмотра старых фотографий стало скорое рождение дочери. Рынска готовится поприветствовать наследницу и уже собирает папку со статьями и публикациями о себе, чтобы все ей показать.

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12 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Александра Мудрац, Валерий Шарифулин, Дмитрий Копылов/ТАСС, @bozhenarynska/Instagram
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Божена Рынска

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Наоборот в молодости она выглядела куда лучше. Даже эти губы ее не портили. Вес был не критичный. А вот с чем проблема, так это со стилем. Всегда была и есть.

  • Почему собчак перестала одеваться в стиле блонди-оторвы? Ей шло. Так, как она одевается сейчас, ее старит и делает скучной. И Божена намного лучше выглядела в молодости. Вульгарно, конечно, но она и сейчас вульгарна, тогда хоть лицо имело более-менее вменяемое выражение ...

  • И тогда ужас ужасный, и сейчас. Но молодость красит сама по себе, поэтому тогда она привлекательнее была, чем сейчас.

  • Всему свое время и место. Отлично она выглядела, шла в ногу со временем)

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