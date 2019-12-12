«Пушап, ужасные губы, неприличный вес»: Божена Рынска показала, в каком виде начинала светскую жизнь 20 лет назад

Божена Рынска нашла свои архивные фото начала 2000-х и решила рассказать подписчикам, как начиналась ее светская жизнь. Сделала она это неспроста — знаменитость начала собирать статьи о себе, чтобы показать их дочери.

Божена Рынска и Ксения Собчак

Все говорят о лихих 1990-х, а Божена Рынска доказала, что и начало 2000-х было крайне занимательным временем, особенно в мире светской тусовки. Журналистка опубликовала архивные фото своих самых первых вечерних выходов.

Подписчики заметили, что в 2003 году грудь светской обозревательницы была гораздо больше, но Божена откровенно написала «Пушап» и добавила, что сейчас бы ни за что так не нарядилась. Также заметно, что на архивных фото знаменитость явно увеличивала себе губы. Божена эмоционально призналась, что уже не считает это красивым: «Никогда больше. Губы ужас просто!»

Одна из поклонниц поинтересовалась, считает ли Рынска свои наряды удачными, на что получила максимально честный ответ: «Яркие цвета я всегда любила. Но ноги в этих зеленых штанах жирные. И вообще вес неприличный для светской телки». Среди размещенных снимков есть совместное фото с Ксенией Собчак, поэтому пользователи спросили, дружат ли светские львицы сегодня. «Нет. Мы мирно расходимся бортами», — лаконично написала Божена.

1 2 3 ... 9 Божена Рынска удивила подписчиков серией фото из 2000-х

Поводом для просмотра старых фотографий стало скорое рождение дочери. Рынска готовится поприветствовать наследницу и уже собирает папку со статьями и публикациями о себе, чтобы все ей показать.