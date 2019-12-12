Британцы сочувствуют Уильяму и Кейт, которые терпели пошлые шутки комиков о себе на официальном мероприятии

Королевским особам всегда нужно «держать лицо», выходя в свет. Должно быть, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось непросто, когда их буквально атаковали бестактными и неудачными каламбурами на недавнем мероприятии.

Не так давно герцог и герцогиня Кембриджские посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance в лондонском театре «Палладиум». Кейт Миддлтон восхитила всех, появившись в кружевном платье-обманке с бежевой подкладкой. Она выглядела весьма эффектно, поэтому после мероприятия в СМИ обсуждали лишь ее аутфит и голливудские блестящие локоны.

Однако выяснилось, что на мероприятии произошел не самый приятный инцидент. Об этом сообщает издание Express.

Одним из ведущих был комик Ромеш Ранганатан. Он решил, что без шуток о королевских особах, присутствующих на шоу, вечер точно не задастся. Поэтому обратился со сцены к Кейт и Уильяму:

«Как и у меня, у вас есть трое детей. Я представляю, как каждое утро они вбегают в вашу спальню, а вы смотрите на их очаровательные мордашки и думаете: ''Как я жалею об этом''».

Возможно, он имел в виду, что озорные и непоседливые дети, которые врываются в родительскую спальню по поводу и без, порой могут и раздражать. Во всяком случае герцог и герцогиня засмеялись. Из вежливости или же в их жизни уже происходило нечто подобное — история умалчивает.

Затем эстафету перенял другой шутник Роб Бекетт. Он заметил, что Кембриджи не взяли с собой детей, и решил проявить остроумие по этому поводу:

«Спасибо, что пришли сюда сегодня. У вас двоих сегодня настоящее свидание. Как захватывающе. Вам пришлось попросить няню остаться с детьми до полуночи или до часа ночи? Это обойдется в лишних двадцать фунтов».

Пользователям Сети очень не понравилось, что комики позволяют себе подобные «вольности» в отношении гостей. «Бедные Уильям и Кейт... Им пришлось высидеть на одном из самых ужасных шоу», «Уильяма и Кейт наверняка смутило это жалкое зрелище», «И это еще должно быть смешным! Мы хотя бы можем выключить трансляцию, а Уильям и Кэтрин никак не могли уйти», — писали поклонники герцогов в Твиттере.

Впрочем, Уильям и его супруга держались по-королевски и не продемонстрировали своего недовольства не самыми удачными остротами в свой адрес. Возможно, юзеры чересчур драматизируют?