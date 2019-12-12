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Британцы сочувствуют Уильяму и Кейт, которые терпели пошлые шутки комиков о себе на официальном мероприятии

Королевским особам всегда нужно «держать лицо», выходя в свет. Должно быть, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось непросто, когда их буквально атаковали бестактными и неудачными каламбурами на недавнем мероприятии.
Кейт Миддлтон, принц Уильям

Не так давно герцог и герцогиня Кембриджские посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance в лондонском театре «Палладиум». Кейт Миддлтон восхитила всех, появившись в кружевном платье-обманке с бежевой подкладкой. Она выглядела весьма эффектно, поэтому после мероприятия в СМИ обсуждали лишь ее аутфит и голливудские блестящие локоны. 

Кейт Миддлтон

Однако выяснилось, что на мероприятии произошел не самый приятный инцидент. Об этом сообщает издание Express. 

Одним из ведущих был комик Ромеш Ранганатан. Он решил, что без шуток о королевских особах, присутствующих на шоу, вечер точно не задастся. Поэтому обратился со сцены к Кейт и Уильяму:

«Как и у меня, у вас есть трое детей. Я представляю, как каждое утро они вбегают в вашу спальню, а вы смотрите на их очаровательные мордашки и думаете: ''Как я жалею об этом''».

Возможно, он имел в виду, что озорные и непоседливые дети, которые врываются в родительскую спальню по поводу и без, порой могут и раздражать. Во всяком случае герцог и герцогиня засмеялись. Из вежливости или же в их жизни уже происходило нечто подобное — история умалчивает.

Затем эстафету перенял другой шутник Роб Бекетт. Он заметил, что Кембриджи не взяли с собой детей, и решил проявить остроумие по этому поводу:

«Спасибо, что пришли сюда сегодня. У вас двоих сегодня настоящее свидание. Как захватывающе. Вам пришлось попросить няню остаться с детьми до полуночи или до часа ночи? Это обойдется в лишних двадцать фунтов».

Пользователям Сети очень не понравилось, что комики позволяют себе подобные «вольности» в отношении гостей. «Бедные Уильям и Кейт... Им пришлось высидеть на одном из самых ужасных шоу», «Уильяма и Кейт наверняка смутило это жалкое зрелище», «И это еще должно быть смешным! Мы хотя бы можем выключить трансляцию, а Уильям и Кэтрин никак не могли уйти», — писали поклонники герцогов в Твиттере.

Впрочем, Уильям и его супруга держались по-королевски и не продемонстрировали своего недовольства не самыми удачными остротами в свой адрес. Возможно, юзеры чересчур драматизируют?

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12 декабря 2019
Текст тИрина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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