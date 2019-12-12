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Темнокожая балерина из США обвинила Большой театр в расизме

Мисти Коупленд, приму American Ballet Theatre, до глубины души возмутило то, что в Большом театре балерины танцуют «Баядерку» с коричневым гримом на лице. Она высказала свое недовольство на весь интернет. 

Темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме. В своем Твиттере Мисти опубликовала фотографию двух юных балерин, которые танцуют в «Баядерке» с коричневым гримом на лице, а на их руках и ногах темные перчатки и колготки, и подписала фото так: «Реальность балетного мира».

Одна подписчица Коупленд отметила под постом аккаунт Большого театра и поинтересовалась: «Как называется блэкфейс, когда он с головы до пят?» Блэкфейс, отметим, это нарочито карикатурное изображение темнокожих, для которого используется специальный грим. 

Конечно, общественность всполошилась. Например, журналистка Юлия Витязева заявила, что не поддерживает Мисти, ведь та, по сути, устроила «охоту на ведьм», а если точнее, «травлю двух юных балерин Большого театра».

Лондонская журналистка Лусине Аветян также возмутилась действиями Коупленд. «Американская прима-балерина вздыбилась, что девочки загримированы под чернокожих танцовщиц. Но согласно либретто, которым Большой пользуется с момента премьеры ''Баядерки'' в 1871 году, так и должно быть. Американская прима-балерина обрушилась на девочек, спустив свору своих поклонников, ушибленных на всю голову политкорректностью и борьбой за права афроамериканцев, на подростков, одной из которых всего четырнадцать лет!» — написала журналистка. 

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    Мисти Коупленд стала первой афроамериканской примой-балериной Американского театра Балета
    Смотреть галерею

Поклонники российского балета поддержали двух юных танцовщиц, попавших в поле зрения Мисти, и отметили, что в российских реалиях практически невозможно найти танцовщицу, которую не нужно будет гримировать.

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12 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @mistyonpointe/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Пусть обратно на дерево лезет.

  • ПО-моему, все, что умеет афроамериканцы - это обижаться и постоянно искать какие-то "подвохи"

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