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«Работа Меган — быть женой Гарри»: подруга принца Чарльза категорично высказалась о герцогине Сассекской

Актриса Стефани Пауэрс — давняя подруга принца Чарльза. На днях женщина дала одному американскому порталу скандальное интервью о британской королевской семье.
Стефани Пауэрс
Стефани Пауэрс

77-летняя Стефани Пауэрс — весьма известная актриса, которая снялась во многих телесериалах и фильмах в 1960-1970-е годы. Сегодня же знаменитость всерьез увлечена игрой в поло. 

Кстати, благодаря этому много лет назад Стефани познакомилась и близко подружилась с принцем Чарльзом — давним поклонником игры. 

Пауэрс часто общается с наследником престола и не понаслышке знает, что происходит в его семье. Казалось бы, в таком случае актриса должна держать язык за зубами и способствовать повышению репутации Чарльза и его родственников. Однако женщина повела себя несколько иначе. 

На днях Пауэрс дала интервью американскому интернет-изданию The Daily Beast. В нем звезда порассуждала о невестках своего друга. Как оказалось, актрисе очень не нравится Меган Маркл. 

Меган Маркл
Меган Маркл

Стефани считает, что Меган превратила жизнь королевской семьи в свое персональное реалити-шоу. Еще никогда так часто в прессе не обсуждались проблемы, связанные со взаимоотношениями известных родственников. 

«Меган хочет быть звездой. Но это совсем не то, что ей полагается делать. Ее работа — быть женой Гарри, а не менять королевские уклады», — высказалась Пауэрс. 

Женщина уверена, что в целом персона Маркл сильно переоценена фанатами и журналистами. «В заголовках подавалось, будто королева Голливуда оставляет киноиндустрию ради британского принца. Но давайте будем честны. У нее была всего одна значимая роль в телесериале, она не великая актриса», — заявила Стефани. 

Пауэрс считает, что принц Гарри выставляет себя дураком, позволяя супруге так манипулировать собой. На фоне такого большого количества критики женщина похвалила Кейт Миддлтон. По мнению актрисы, супруга принца Уильяма обладает безупречными манерами и не делает ничего такого, что может негативно повлиять не репутацию британской королевской семьи. 

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13 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Чарльз, Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Ого, королевская семья не порадуется таким интервью от подруги

  • Всё в точку

  • Браво, наконец-то хоть кто то сказал правду о ММ как она есть!

  • Интересно, если она правда подруга Чарльза, значит и он того же мнения? А то писали, будто он ММ обожает

  • Ага безупречные манеры юбки задирать и всем свои трусы показывать. У нее Гарри забыл спросить на ком жениться.

  • А кто с пеной у рта доказывал что Чарльз всю жизнь любил одну женщину-Камиллу? Вот пишите как оно есть не подруга,а любовница. Дружбы между мужчиной и женщиной нет.

  • Меган мне антипатична Меган , рада высказыванию актрисы. Какая великолепная женщина Стефани Пауэрс и это в 77 лет!

  • На самом деле, одна актриса позавидовала другой актрисе, вышедшей замуж за принца. Вот и все. У первой уже все, поезд ушел.

  • Гость

    На самом деле, одна актриса позавидовала другой актрисе, вышедшей замуж за принца. Вот и все. У первой уже все, поезд ушел.

    О какой зависти речь? Просто человек, близкий к королевской семье, назвал вещи своими именами и раскрыл королевские карты.

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