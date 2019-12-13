Татьяну Брухунову пригласили стать ведущей «Модного приговора»

Татьяна Брухунова обожает все, что связано с модой: она посещает различные мастер-классы, с интересом изучает ассортимент магазинов, скупает трендовые аксессуары и дает советы по стилю. А теперь еще стала соведущей в самом рейтинговом фэшн-шоу страны.

Татьяна Брухунова

Признаемся, нам ужасно интересно смотреть Инстаграм Татьяны Брухуновой, а в особенности — ее модные заметки. Девушка активно интересуется всем, что связано с фэшн-индустрией, читает много литературы на эту тему, рассказывает о своем гардеробе и честно признается, что никогда бы не надела (спойлер — джинсы с заниженной талией).



Сниматься для глянца ее пока что не приглашают, зато позвали в программу «Модный приговор». В одном из недавних выпусков Татьяна выступила в качестве звездной защитницы главной героини. Обычно с этой задачей прекрасно справляется Надежда Бабкина, но из-за плотного графика певица не всегда успевает сниматься, и продюсеры нашли выход — приглашать разных знаменитостей, пока артистка на гастролях.

Эвелина Хромченко в Инстаграме Татьяны Брухуновой

Недавно Брухунова выкладывала совместное фото с Александром Васильевым, а затем призналась подписчикам, что неоднократно посещала мастер-классы Эвелины Хромченко. Получается, что Татьяна прошла путь от поклонницы знаменитых экспертов до их коллег.

Александр Васильев и Татьяна Брухунова

Татьяна появилась в студии в голубом платье и берете с вуалью. Романтичный образ завершили жемчужные серьги. Возлюбленная Евгения Вагановича рассматривала дело о возрастном супруге, который обвинил свою молодую жену в недостаточно женственном стиле.

1 2 3 ... 10 Татьяна Брухунова примерила роль ведущей модного шоу на телевидении

Героиня выпуска поблагодарила Брухунову за помощь: «Татьяна меня понимает, чувствует. У нас с ней похожие жизненные ситуации». В конце программы Брухунова сказала множество теплых слов девушке, а также отметила, что возраст не может быть помехой отношениям.