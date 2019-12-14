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Экс-супруга Александра Цекало Виктория Галушка снова выходит замуж?

В начале года стало известно о разводе Виктории Галушки и Александра Цекало. Кажется, новую любовь успел найти не только продюсер, но и его бывшая спутница жизни. 
Виктория Галушка, Александр Цекало
Виктория Галушка и Александр Цекало

В январе 57-летний Александр Цекало объявил о разводе с 34-летней Викторией Галушкой. На тот момент пара прожила в браке более 10 лет и воспитывала двоих детей — 10-летнюю дочь Сашу и 6-летнего сына Мишу. 

Буквально через несколько недель стало известно, что продюсер женился на молодой художнице Дарине Эрвин. 

Такие повороты в личной жизни Цекало сильно удивляли общественность. Однако на самом деле в отношениях супругов давно были проблемы: об этом уже после их развода рассказала сестра Галушки Вера Брежнева

Вера Брежнева, Виктория Галушка
 

Кажется, настал черед перемен и в жизни Виктории! 13 декабря Брежнева выложила в свои инстаграм-истории кадр, на котором ее сестра позирует с неизвестным мужчиной, лицо которого скрыто стикером. 

Все бы ничего, только вот фото сделано на фоне Відділи державної реєстрації актів цивільного стану в Киеве — органа, регистрирующего гражданские состояния (то есть ЗАГСа).

Брежнева сопроводила снимок эмодзи с сердечками. Судя по всему, у звезды есть причина порадоваться за сестру. 

На данный момент сама Виктория не дала ни единого намека на то, что в ее личной жизни грядут перемены. Молодая женщина сторонится публичности: ее профили в социальных сетях закрыты от посторонних.

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14 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru,Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, @monika_rag, @sonyaxkiperman, @darina.ervin, @verabeauty.official, @ververa/Instagram
Теги

Виктория Галушка, Вера Брежнева, Соня Киперман, Александр Цекало

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Она спецом выбрала смайл, похожий на сестру? Очки, улыбка, круглое лицо😆🤓

  • Если действительно вышла замуж мои поздравления.Если нет, то тоже неплохо.Можно пожить для себя свободной птицей.

  • Виктория такая не привлекательная, мягко скажем.

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