Экс-супруга Александра Цекало Виктория Галушка снова выходит замуж?

В начале года стало известно о разводе Виктории Галушки и Александра Цекало. Кажется, новую любовь успел найти не только продюсер, но и его бывшая спутница жизни.

Виктория Галушка и Александр Цекало

В январе 57-летний Александр Цекало объявил о разводе с 34-летней Викторией Галушкой. На тот момент пара прожила в браке более 10 лет и воспитывала двоих детей — 10-летнюю дочь Сашу и 6-летнего сына Мишу.

Буквально через несколько недель стало известно, что продюсер женился на молодой художнице Дарине Эрвин.

Такие повороты в личной жизни Цекало сильно удивляли общественность. Однако на самом деле в отношениях супругов давно были проблемы: об этом уже после их развода рассказала сестра Галушки Вера Брежнева.

Кажется, настал черед перемен и в жизни Виктории! 13 декабря Брежнева выложила в свои инстаграм-истории кадр, на котором ее сестра позирует с неизвестным мужчиной, лицо которого скрыто стикером.

Все бы ничего, только вот фото сделано на фоне Відділи державної реєстрації актів цивільного стану в Киеве — органа, регистрирующего гражданские состояния (то есть ЗАГСа).

Брежнева сопроводила снимок эмодзи с сердечками. Судя по всему, у звезды есть причина порадоваться за сестру.

На данный момент сама Виктория не дала ни единого намека на то, что в ее личной жизни грядут перемены. Молодая женщина сторонится публичности: ее профили в социальных сетях закрыты от посторонних.