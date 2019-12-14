Экс-супруга Александра Цекало Виктория Галушка снова выходит замуж?

В январе 57-летний Александр Цекало объявил о разводе с 34-летней Викторией Галушкой. На тот момент пара прожила в браке более 10 лет и воспитывала двоих детей — 10-летнюю дочь Сашу и 6-летнего сына Мишу.
Такие повороты в личной жизни Цекало сильно удивляли общественность. Однако на самом деле в отношениях супругов давно были проблемы: об этом уже после их развода рассказала сестра Галушки Вера Брежнева.
Кажется, настал черед перемен и в жизни Виктории! 13 декабря Брежнева выложила в свои инстаграм-истории кадр, на котором ее сестра позирует с неизвестным мужчиной, лицо которого скрыто стикером.
Брежнева сопроводила снимок эмодзи с сердечками. Судя по всему, у звезды есть причина порадоваться за сестру.
На данный момент сама Виктория не дала ни единого намека на то, что в ее личной жизни грядут перемены. Молодая женщина сторонится публичности: ее профили в социальных сетях закрыты от посторонних.