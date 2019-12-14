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Вера Брежнева поздравила дочь с 10-летием, опубликовав ее фото с мелко завитыми волосами

14 декабря в семье Веры Брежневой большой праздник. Сегодня ее младшая дочь Сара празднует свой первый юбилей — девочке исполняется 10 лет. 
Вера Брежнева
Вера Брежнева с дочерью Сарой

В эту субботу младшей дочери Веры Брежневой Саре исполнилось 10 лет. Вероятно, вся семья собралась, чтобы отметить такую важную дату в жизни девочки. 

Вера и ее родственники предпочли не делиться снимками с семейного торжества в соцсетях. 

На данный момент певица опубликовала лишь пару портретов наследницы, сопроводив их короткой подписью: «Сара — 10». 

 
 

На свежих снимках девочка позирует с невероятно пышной прической. Судя по всему, в честь дня рождения Брежнева сводила младшую дочь в салон красоты, где ей мелко накрутили волосы. 

Интернет-пользователи пришли в восторг от необычного образа маленькой девочки. 

«Какая красивая кудряшка!», «Саре очень идут кучеряшки», «Поздравляем красотку с днем рождения!» — прокомментировали снимки фолловеры. 

Несмотря на юный возраст, Сара очень любит эксперименты со стилем. У девочки даже есть собственный аккаунт в Инстаграме, где она демонстрирует свои преображения. 

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14 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sarahvv12s, ververa/Instagram@kate_kondratieva, @sarahvv12s, @ververa/Instagram
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Вера Брежнева, Соня Киперман

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