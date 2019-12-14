Вера Брежнева поздравила дочь с 10-летием, опубликовав ее фото с мелко завитыми волосами

В эту субботу младшей дочери Веры Брежневой Саре исполнилось 10 лет. Вероятно, вся семья собралась, чтобы отметить такую важную дату в жизни девочки.
На данный момент певица опубликовала лишь пару портретов наследницы, сопроводив их короткой подписью: «Сара — 10».
На свежих снимках девочка позирует с невероятно пышной прической. Судя по всему, в честь дня рождения Брежнева сводила младшую дочь в салон красоты, где ей мелко накрутили волосы.
«Какая красивая кудряшка!», «Саре очень идут кучеряшки», «Поздравляем красотку с днем рождения!» — прокомментировали снимки фолловеры.
Несмотря на юный возраст, Сара очень любит эксперименты со стилем. У девочки даже есть собственный аккаунт в Инстаграме, где она демонстрирует свои преображения.