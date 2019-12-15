Как прошел конкурс «Мисс мира 2019» и какое место заняла участница из России

14 декабря в Лондоне прошел торжественный финал «Мисс Мира 2019». Конкурс красоты проводится уже в 69-й раз — он считается одним из самых старейших и авторитетных испытаний для красавиц со всей планеты.
В Великобритании Алине удалось дойти до полуфинала бьюти-испытания. Россиянка признана одной из 12 самых красивых девушек этого года.
Корону победительницы же получила 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Конкурсантка стала второй победительницей «Мисс мира» за историю участия своей страны на этом конкурсе.
Судя по всему, Тони-Энн даже подумать не могла, что станет победительницей бьюти-испытания. Девушка расплакалась на сцене, и подругам-финалисткам пришлось ее успокаивать перед вручением короны!
Кстати, титул вице-мисс мира достался француженке Офелии Мезино, а третье место — индианке Суман Рао.