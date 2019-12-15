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Как прошел конкурс «Мисс мира 2019» и какое место заняла участница из России

В минувшую субботу в Лондоне прошел один из самых главных и престижных конкурсов красоты — «Мисс мира». Победу одержала представительница Ямайки. Алине Санько удалось дойти до полуфинала. 
«Мисс Мира 2019» Тони-Энн Сингх с другими девушками, занявшими призовые места
«Мисс Мира 2019» Тони-Энн Сингх с другими девушками, занявшими призовые места

14 декабря в Лондоне прошел торжественный финал «Мисс Мира 2019». Конкурс красоты проводится уже в 69-й раз — он считается одним из самых старейших и авторитетных испытаний для красавиц со всей планеты. 

В этом году нашу страну на конкурсе представляла 20-летняя азовчанка Алина Санько, весной получившая титул «Мисс Россия»

В Великобритании Алине удалось дойти до полуфинала бьюти-испытания. Россиянка признана одной из 12 самых красивых девушек этого года. 

Алина Санько
Алина Санько

Корону победительницы же получила 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Конкурсантка стала второй победительницей «Мисс мира» за историю участия своей страны на этом конкурсе. 

В первый раз ее соотечественница Лиза Ханна стала королевой красоты в 1993 году. 

Судя по всему, Тони-Энн даже подумать не могла, что станет победительницей бьюти-испытания. Девушка расплакалась на сцене, и подругам-финалисткам пришлось ее успокаивать перед вручением короны!

Кстати, титул вице-мисс мира достался француженке Офелии Мезино, а третье место — индианке Суман Рао. 

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15 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @ms.alinasanko/Instagram

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