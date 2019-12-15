Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор

Новость о перерыве в карьере фигуристки Алины Загитовой по-настоящему всколыхнула спортивное сообщество. Тренера девушки Этери Тутберидзе обвиняют в слишком жестком обращении с подопечной, а сама Этери считает, что у нее хотят «переманить» чемпионку, поэтому не скупится на провокационные высказывания.

Алина Загитова

13 декабря стало известно, что 17-летняя чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова решила поставить спортивную карьеру на паузу. Девушка пока не будет принимать участие в российских и международных соревнованиях и отдаст предпочтение коммерческим проектам и поиску вдохновения на новые победы.

Эта новость сильно удивила фанатов звезды — но стала ожидаемой для ее коллег.

В минувшую субботу многие известные фигуристы высказались о сложившейся ситуации. Так, Татьяна Тарасова предположила, что девушка уже вряд ли вернется на лед, и пожалела, что сегодня «продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки измеряется только тремя программами».

Татьяна Тарасова

А вот Евгений Плющенко в интервью с информационным агентством ТАСС заявил, что скорее всего Алина просто хочет сменить тренера. «Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше — впереди еще много времени, а она мощный спортсмен», — сказал Плющенко.

Такие слова коллег не могли не задеть Этери Тутберидзе. Поздним вечером 14 декабря в микроблоге тренерского штаба фигуристки появился пост, адресованный Тарасовой и Плющенко.

Команда Тутберидзе призвала уважительно относиться в решению Загитовой и не видеть в этом наличие у девушки конфликтов с тренерами. В посте также был упрек в адрес Татьяны Тарасовой за то, что она довольно часто критиковала спортсменку.



«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы», — говорится в сообщении.

Евгений Плющенко

Упомянут был и Евгений Плющенко. Тутберидзе назвала его «недотренером» и заявила, что самостоятельно мужчина не воспитал ни одного готового спортсмена. К тому же Этери и ее окружение считают, что Евгений планировал «переманить» к себе Алину.

Плющенко не ожидал получить подобную реакцию на свои весьма безобидные слова. Именно поэтому Евгений решил ответить — так же резко.

«Я не имею обыкновения хамить женщинам, но ваша реакция представилась мне весьма хамской. Это невозможно извинить, даже понимая всю степень расстройства от утраты вашим штабом не только талантливого, но и доходного проекта. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки по себе, но ей Богу, Этери! Если бы я хотел кого-то ''переманивать'', то, уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на целую ''Плющенко-тим''. Но пока есть только ''Тутберидзе-тим''. Вы ничего не перепутали?» — написал фигурист.

Плющенко подтвердил, что Загитова действительно обращалась к нему за помощью и советом — но в таких ситуациях он никогда не переходил рамки приличия и не пытался очаровать своим тренерством юную девушку.

«Я дал ей несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике, в том числе — осваивать четверные прыжки. Странно, что целый ''штаб'' не принимал во внимание тренды современного спорта», — посетовал Евгений.

Также Плющенко возмутили оскорбления в адрес Татьяны Тарасовой. «Татьяна Анатольевна — гений и великий тренер. К любым ее решениям и даже критике стоит прислушиваться и быть благодарными», — отметил спортсмен.



1 2 3 ... 10 В Сети разгорелся конфликт, связанный с перерывом в спортивной карьере Алины Загитовой

Помимо прочего, мужчина заявил, что и сама Тутберидзе не воспитала ни одного готового спортсмена. «Всем известно, что ''Тутберидзе-тим'' берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет. Все об этом знают. Я бы хотел вам сказать это на ухо, но вы сами вышли в публичное пространство!» — закончил свою пламенную речь Евгений Плющенко.