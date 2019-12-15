Западные СМИ сообщили, что Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Мадонна не раз встречалась с молодыми танцорами. На днях стало известно о новом увлечении поп-дивы.

Мадонна давно не ищет мужчину одного с собой статуса для серьезных и длительных отношений. Куда больше певицу привлекают мимолетные романы с мускулистыми красавцами на порядок младше ее.

Кажется, недавно 61-летняя артистка нашла нового возлюбленного.

На этих выходных в Сети появились снимки папарацци, на которых звезда запечатлена с 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом.

Ахламалик — танцор балета Мадонны и часто вместе с ней ездит по гастролям. Знаменитость время от времени публикует фото и видео с Уильямсом в своих соцсетях: вот они танцуют на сцене, а вот — путешествуют частным рейсом.

И если ориентироваться на микроблог знаменитости, кажется, что пара — просто хорошие коллеги. Однако репортерам удалось показать иную сторону их отношений.

По интернету гуляют фото, на которых Мадонна стоит на балконе, а сзади ее нежно обнимает Ахламалик.

Уильямс — не просто танцор, но еще и довольно известный блогер. За его страницей в Инстаграме следят несколько десятков тысяч человек. В микроблоге молодой человек публикует кадры с Мадонной, а также видео, на которых демонстрирует свое хореографическое мастерство.