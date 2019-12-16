Виктория Лопырева в соблазнительном красном купальнике сравнила себя с девушкой Бонда

Медовый месяц Виктории Лопыревой и Игоря Булатова в самом разгаре! Новоиспеченные супруги отдыхают на Мальдивах, откуда Виктория исправно делится сексуальными фотографиями.

Виктория Лопырева

36-летняя Виктория Лопырева выложила в Инстаграм новое пляжное фото. На снимке звезда позирует в красном купальнике с открытой спиной. «Настроение — девушка Бонда», — начала свой пост Виктория. Блондинка рассказала, чем они с мужем занимаются на острове, и поделилась впечатлениями от отдыха, который отлично складывается.

Виктория подчеркнула, что главное в медовом месяце — романтичный настрой супруга: «Конечно, уровень романтики зашкаливает. Ужин на двоих от шефа из Венесуэлы, который устроил мой муж прямо на берегу с лепестками роз, свечами и живой музыкой — вне конкуренции, мы девочки, такое любим!» —поделилась эмоциями знаменитость.

Подписчики оставили множество восхищенных комментариев: «Как статуэтка», «Идеальная фигура!», «Люблю девушек, которые знают себе цену», «Самая бомбезная девушка Бонда», «Какая аппетитная!»

1 2 3 ... 10 После поездки в Париж Виктория Лопырева отправилась отдыхать на Мальдивы

Некоторые фолловеры отметили, что Виктория больше похожа на Памелу Андерсон из «Спасателей Малибу», а мы не будем ни с кем сравнивать знаменитость и пожелаем ей прекрасного медового месяца.