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Виктория Лопырева в соблазнительном красном купальнике сравнила себя с девушкой Бонда

Медовый месяц Виктории Лопыревой и Игоря Булатова в самом разгаре! Новоиспеченные супруги отдыхают на Мальдивах, откуда Виктория исправно делится сексуальными фотографиями.
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева

36-летняя Виктория Лопырева выложила в Инстаграм новое пляжное фото. На снимке звезда позирует в красном купальнике с открытой спиной. «Настроение — девушка Бонда», — начала свой пост Виктория. Блондинка рассказала, чем они с мужем занимаются на острове, и поделилась впечатлениями от отдыха, который отлично складывается.

Виктория подчеркнула, что главное в медовом месяце — романтичный настрой супруга: «Конечно, уровень романтики зашкаливает. Ужин на двоих от шефа из Венесуэлы, который устроил мой муж прямо на берегу с лепестками роз, свечами и живой музыкой — вне конкуренции, мы девочки, такое любим!» —поделилась эмоциями знаменитость.

Подписчики оставили множество восхищенных комментариев: «Как статуэтка», «Идеальная фигура!», «Люблю девушек, которые знают себе цену», «Самая бомбезная девушка Бонда», «Какая аппетитная!»

  • Виктория Лопырева
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    После поездки в Париж Виктория Лопырева отправилась отдыхать на Мальдивы
    Смотреть галерею

Некоторые фолловеры отметили, что Виктория больше похожа на Памелу Андерсон из «Спасателей Малибу», а мы не будем ни с кем сравнивать знаменитость и пожелаем ей прекрасного медового месяца.

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16 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @lopyrevavika/Instagram, Shutterstock/Fotodom.ru
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Виктория Лопырева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Виктория продолжает поиск того-самого? Еще любовнее и состоятельнее?Только такие мысли приходят на ум при виде данных красочных кадров))

  • Раньше она такие подробности не писала: повар из Венесуэлы, у нее вме было вме шито-крыто, а щас все подробности наружу.

  • Игорь уверен, что она могла бы сниматься в комедиях? О да.... еще в каких. Засмотришься. Впрочем, и он сам тоже мог бы, роль главного простака ему удалась идеально.

  • Гость

    Раньше она такие подробности не писала: повар из Венесуэлы, у нее вме было вме шито-крыто, а щас все подробности наружу.

    Она просто не знает, где находится Венесуэла и чем она знаменита. Точно не эксклюзивной кухней и поварами . В самой Венесуэле например очень уважают турецкую кухню и турецких поваров )))

  • Два комедианта!

  • Тёти-моти ) вам не кажется что вы сами с собой/говорите о себе? Не? ;))Мне через призму своего крайне несогласного внутреннего со всем и самое главное с собой;) ой; , благополучию... видиццаа... так. )Но это. Бреду. Тапки не кидать. А то сейчас. Кака... напишу чего-нибудь.Опять...

  • Гость

    Тёти-моти ) вам не кажется что вы сами с собой/говорите о себе? Не? ;))Мне через призму своего крайне несогласного внутреннего со всем и самое главное с собой;) ой; , благополучию... видиццаа... так. )Но это. Бреду. Тапки не кидать. А то сейчас. Кака... напишу чего-нибудь.Опять...

    ... Бредю. Эххх.. Опять. Ошибки, надо. Исправлять... ;)))))

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