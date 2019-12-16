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Как певица Лиззо весом 95 кг стала музыкальным прорывом года и что показывает на людях

Плюс-сайз-певица Лиззо захватила музыкальный Олимп в 2019 году. 31-летняя звезда выкладывается в творчестве на полную, а обнажает тело с упорством, которому позавидуют ее более стройные коллеги. Рассказываем, как она смогла стать персоной года и почему совершенно не стесняется себя.

Певицу Лиззо остановить от выступления перед своими поклонниками может только серьезная болезнь. Собственно, именно так и случилось — 31-летняя пышнотелая обладательница шикарного тембра свалилась с гриппом.

Из-за этого Мелисса Вивиан Джефферсон (настоящее имя Лиззо) пропустила выступление на традиционном сборном рождественском концерте Jingle Ball в Бостоне, который состоялся в минувшее воскресенье. 

Артистка, номинированная на Грэмми, объяснила в Твиттере, что не смогла выступить по причине плохого самочувствия. «Мне очень жаль, но я должна отменить выступление из-за гриппа. Больше всего на свете я ненавижу подводить своих поклонников. Надеюсь, вы все сможете меня простить, пока я выздоравливаю. Обещаю, мы делаем все возможное, чтобы загладить перед вами вину», — написала Лиззо.

Вообще стоит отметить, что Лиззо единогласно признают главным музыкальным открытием 2019 года. Хотя заниматься творчеством девушка начала достаточно давно — ее первый студийный альбом Lizzobangers вышел в 2013-м. И он кардинально отличается от нынешних работ певицы по стилю и манере исполнения. 

Lizzobangers (как и последующий Big Grrrl Small World) — это агрессивный хип-хоп, щедро сдобренный ненормативной лексикой. А вот уже третий альбом Cuz I Love You — это эдакая смесь соула, джаза и ритм-н-блюза.

Еще с детства Мелисса натерпелась насмешек от одноклассников из-за своего внешнего вида. Девочка не вписывалась — она была уж слишком полная. Удивительно, но постоянный буллинг среди сверстников не сломил дух талантливой Мелиссы и в конечном итоге заставил сначала принять, а потом и полюбить себя.

Считается, что отправной точкой в карьере Лиззо, которая сейчас весит около 95 кг, стало ее участие в проекте StyleLikeU, где певица разделась до нижнего белья (и даже парик сняла) и рассказала, что любит себя и свое тело, а также поведала, каким непростым для нее был этот путь.

Показывать свое тело на публике — своеобразная визитная карточка Лиззо. Девушка не только не стесняется носить яркие и достаточно откровенные концертные наряды, но и активно пропагандирует свободу вне зависимости от телосложения. 8 декабря, например, певица посетила баскетбольный матч между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз», и счет игры никто уже не помнит. Зато все помнят ее зажигательные танцы в наряде, ни капли не прикрывающем черные стринги и пятую точку.

Отношение к своему телу в целом и выдающимся формам в частности певица выразила в видео на композицию Good As Hell, вышедшем весной 2016 года. «Любите себя такими, какими вас создал бог», — призывала Лиззо всех людей на этой планете, и ей поверили.

Личная жизнь звезды — тайна за семью печатями. Лиззо никогда не распространяется на тему любовных отношений, а также, что интересно, не комментирует свою сексуальную ориентацию, лишь отмечая тот факт, что не любит, когда на людей навешивают ярлыки.

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16 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lizzobeeating/Instagram, Getty Images, The Fumble/Youtubecom

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • «Любите себя такими, какими вас создал бог»? Не надо клеветать на Бога. Он создает людей прекрасными. Просто некоторые разжираются до безобразного состояния, т.к. не в состоянии себя контролировать. Я даже не удивлена, что музыка у нее грубая, а тексты нецензурные. Такое тело - продукт низких вибраций души. Недаром всеми великими пророками и мудрыми писаниями предписаны посты для очищения духа. Любить себя означает бережно обращаться с телом - храмом души. Беречь его от обжорства и лени, тренировать, воспитывать. А не запускать до такого состояния и не превращать в мусоросборник и собственную тюрьму из складок жира. Всем нам - здоровья, любви и добра!

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