«Подорожник — трава»: 55-летняя звезда девяностых Алиса Мон выглядит «зеленее» ровесниц

Алиса Мон стала легендой при жизни: всего лишь две песни, а под них танцевала вся страна. Сейчас звезде 1990-х уже 55 лет, но выглядит она так, словно все эти годы провела в барокамере.

В 1990-х певицу Алису Мон знали все — ее «Алмаз» звучал из каждого утюга. К тому времени девушка уже успела пережить оглушительный успех и 10 лет забвения, из которого ей удалось выбраться — но ненадолго.

В 1988 году Алиса (еще под своим настоящим именем Светлана Безух) выпустила первый альбом «Возьми мое сердце», в который вошла песня «Подорожник — трава» — она стала хитом. На «Песне года» девушка даже получила приз зрительских симпатий.

Как раз после такого оглушительного успеха певица придумала себе псевдоним Алиса Мон, а позже и официально сменила имя в паспорте.

Алиса даже успела съездить в Европу на международный музыкальный конкурс и поработать в США, но неожиданно Мон кардинально изменила свои планы — девушка вернулась в родной город Слюдянка, потом переехала в Ангарск и стала художественным руководителем Дворца культуры «Энергетик».

А вот музыку девушка писать не перестала, так что вскоре родился тот самый «Алмаз». Выпустить кассету с песней Алисе помог состоятельный поклонник, а снова взять Москву штурмом — случай. Однажды в «Энергетик» с концертом приехала группа артистов из столицы, среди которых оказалось немало знакомых Мон. Звукорежиссер послушал песню и забрал ее в Москву. Алисе перезвонили через 10 дней и предложили поработать в столице над полноценным альбомом.

Да, «Алмаз» пели все, да и Мон выпустила после него еще несколько сборников, но снова стать королевой танцпола у нее больше не получилось. Артистка предпочитала выступлению на больших концертах маленькие клубы и частные вечеринки. Вот и получилось, что об Алисе постепенно забыли.

Редкие появления Мон на телевидении сопровождались комментариями о том, что в свои годы артистка выглядит просто потрясающе. И на днях она еще раз это доказала.

Алиса Мон 14 декабря 2019 года

14 декабря 55-летняя звезда пришла на шоу «Легенды Ретро FM». Алиса с удовольствием позировала фотографам, и у нее есть веская причина это делать — певица ну никак не выглядит на свои годы.

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