77-летней Ангелине Вовк сделал предложение возлюбленный, который сильно моложе ее

В последнее время Ангелину Вовк часто замечали вместе с радиоведущим Михаилом Куницыным. Оказалось, что пару связывают далеко не платонические отношения. Михаил уже задал 77-летней возлюбленной главный вопрос!

Михаил Куницын и Ангелина Вовк

Ангелина Вовк и радиоведущий Михаил Куницын часто появляются вместе: смотрят кино, посещают концерты, ведут музыкальные вечера и даже ездят на отдых. Несмотря на разницу в возрасте, которая, по данным источников, составляет чуть больше четверти века, они прекрасно друг друга понимают и неплохо смотрятся вместе.

Ангелина Вовк

Источники, близкие к окружению Вовк, рассказали, что свадьба знаменитостей назначена на 2020 год. Журналисты «Комсомольской правды» связались с Ангелиной, чтобы лично убедиться в достоверности информации от инсайдеров.

«Миша правда сделал мне предложение!» — призналась 77-летняя телеведущая. Тогда корреспонденты задали вопрос о дате. Ангелина не дала точного ответа: «А насчет свадьбы — еще пока я размышляю».

1 2 3 ... 10 Радиоведущий Михаил Куницын сделал предложение Ангелине Вовк

Восхищаемся неувядающей красотой телеведущей, которая получает заманчивые предложения в свои 77, да еще и раздумывает, стоит ли на них соглашаться. Великая женщина!