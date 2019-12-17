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77-летней Ангелине Вовк сделал предложение возлюбленный, который сильно моложе ее

В последнее время Ангелину Вовк часто замечали вместе с радиоведущим Михаилом Куницыным. Оказалось, что пару связывают далеко не платонические отношения. Михаил уже задал 77-летней возлюбленной главный вопрос!
Михаил Куницын, Ангелина Вовк
Михаил Куницын и Ангелина Вовк

Ангелина Вовк и радиоведущий Михаил Куницын часто появляются вместе: смотрят кино, посещают концерты, ведут музыкальные вечера и даже ездят на отдых. Несмотря на разницу в возрасте, которая, по данным источников, составляет чуть больше четверти века, они прекрасно друг друга понимают и неплохо смотрятся вместе.

Ангелина Вовк
Ангелина Вовк

Источники, близкие к окружению Вовк, рассказали, что свадьба знаменитостей назначена на 2020 год. Журналисты «Комсомольской правды» связались с Ангелиной, чтобы лично убедиться в достоверности информации от инсайдеров.

«Миша правда сделал мне предложение!» — призналась 77-летняя телеведущая. Тогда корреспонденты задали вопрос о дате. Ангелина не дала точного ответа: «А насчет свадьбы — еще пока я размышляю».

Восхищаемся неувядающей красотой телеведущей, которая получает заманчивые предложения в свои 77, да еще и раздумывает, стоит ли на них соглашаться. Великая женщина!

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17 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @mikhail_kunitsyn_vinyl/Instagram
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Ангелина Вовк

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Странная она. То выкладывает себя в кресле косметолога с обработанной кожей, то на Ротару напала...Изменение сознания от возраста?

  • у нее нет детей, вот он на ее наследство и нацелился

  • Да какое там наследство? Гроши, тратящиеся на пенсии . Она от косметологов не вылезает, помешана на своей внешности . И не работает давно.

  • Че предложил-то? Интересно же.

  • вот и ясно сразу всем, что голубец )

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