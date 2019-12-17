77-летней Ангелине Вовк сделал предложение возлюбленный, который сильно моложе ее

Ангелина Вовк и радиоведущий Михаил Куницын часто появляются вместе: смотрят кино, посещают концерты, ведут музыкальные вечера и даже ездят на отдых. Несмотря на разницу в возрасте, которая, по данным источников, составляет чуть больше четверти века, они прекрасно друг друга понимают и неплохо смотрятся вместе.
Источники, близкие к окружению Вовк, рассказали, что свадьба знаменитостей назначена на 2020 год. Журналисты «Комсомольской правды» связались с Ангелиной, чтобы лично убедиться в достоверности информации от инсайдеров.
«Миша правда сделал мне предложение!» — призналась 77-летняя телеведущая. Тогда корреспонденты задали вопрос о дате. Ангелина не дала точного ответа: «А насчет свадьбы — еще пока я размышляю».
Восхищаемся неувядающей красотой телеведущей, которая получает заманчивые предложения в свои 77, да еще и раздумывает, стоит ли на них соглашаться. Великая женщина!