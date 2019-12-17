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В Сети появилась петиция с требованием отстранить Татьяну Тарасову от комментирования фигурного катания

Шумиха вокруг заявления Алины Загитовой о карьерной паузе не улеглась до сих пор. Пока известные фигуристы публично обвиняют друг друга в покупке спортсменов и тренерской несостоятельности, пользователи предложили запретить Татьяне Тарасовой комментировать фигурное катание по телевидению.
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова

На change.org появилась петиция, где пользователи требуют лишить должности комментатора фигурного катания Татьяну Анатольевну Тарасову «из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости».

Причиной создания петиции стало недавнее заявление заслуженного тренера в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой, решившей поставить на паузу карьеру. «Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», — заявила Татьяна Анатольевна. 

Алина Загитова
Алина Загитова

Петиция направлена четырем адресатам: генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президенту России Владимиру Путину и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, а также руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас ее подписали уже 2 902 человека.

Помимо прочего, в петиции присутствует призыв бойкотировать трансляции на Первом канале с участием Тарасовой, а также статьи о фигурном катании на некоторых спортивных ресурсах. По мнению автора, каналу стоит «пригласить в качестве комментаторов новые и профессиональные лица в виде Инны Гончаренко, Юлии Липницкой, Елены Ильиных или Максима Транькова».

  • Татьяна Тарасова
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    Пользователи требуют, чтобы Татьяну Тарасову отстранили от комментирования фигурного катания
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«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку», — заключил автор петиции.

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17 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @azagitova/Instagram, Getty Images, Persona Stars
Теги

Татьяна Тарасова, Алина Загитова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Совсем с ума сошли.

  • Я не специалист в фигурном катании, но слушать Тарасову неприятно - вальяжная приблатненная манера разговора..

  • Про Загитову она сказала абсолютную правду - однодневка как и все у Тутберидзе.

  • Как не стыдно заниматься "травлей" пожилого человека. Татьяна Анатольевна выдающийся тренер, профессионал в своём деле. Я лично очень люблю фигурное катание и всегда с удовольствием смотрю все трансляции, особенно нравятся те, которые комментирует Тарасова. Её комментарии "живые", интересные, она всегда переживает за всех наших спортсменов, а если иногда кого-то критикует, то "за дело". Сколько слов восхищения она высказывала в эфире в адрес Э.Г. Тутберидзе, называла её самородком, который рождается раз в 100 лет, с восхищением отзывалась об Алине. Вероятно, тот человек, который затеял всю эту "грязь", просто хочет занять место в комментаторской кабинке. Но помните, на несчастье других, своё счастье не построишь.

  • Липницкая хорошо комментировала, пусть продолжит.
    А Тарасова перебарщивает, и это неприятно.

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