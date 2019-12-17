В Сети появилась петиция с требованием отстранить Татьяну Тарасову от комментирования фигурного катания

Шумиха вокруг заявления Алины Загитовой о карьерной паузе не улеглась до сих пор. Пока известные фигуристы публично обвиняют друг друга в покупке спортсменов и тренерской несостоятельности, пользователи предложили запретить Татьяне Тарасовой комментировать фигурное катание по телевидению.

Татьяна Тарасова

На change.org появилась петиция, где пользователи требуют лишить должности комментатора фигурного катания Татьяну Анатольевну Тарасову «из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости».

Причиной создания петиции стало недавнее заявление заслуженного тренера в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой, решившей поставить на паузу карьеру. «Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», — заявила Татьяна Анатольевна.

Алина Загитова

Петиция направлена четырем адресатам: генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, президенту России Владимиру Путину и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, а также руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас ее подписали уже 2 902 человека.

Помимо прочего, в петиции присутствует призыв бойкотировать трансляции на Первом канале с участием Тарасовой, а также статьи о фигурном катании на некоторых спортивных ресурсах. По мнению автора, каналу стоит «пригласить в качестве комментаторов новые и профессиональные лица в виде Инны Гончаренко, Юлии Липницкой, Елены Ильиных или Максима Транькова».

1 2 3 ... 8 Пользователи требуют, чтобы Татьяну Тарасову отстранили от комментирования фигурного катания

«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку», — заключил автор петиции.