Анастасия Решетова надела «опасное» красное платье на премьеру фильма, а Тимати ее поддержал

Молодые родители Анастасия Решетова и Тимати все вечера проводят дома с малышом Ратмиром, но иногда все же выходят в свет. На днях они почтили своим присутствием кинопремьеру, выбрав наряды в тон красной дорожке.

Анастасия Решетова и Тимати

17 декабря в Научно-исследовательском кинофотоинституте состоялась премьера псевдодокументального фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Среди гостей вечера самой яркой была чета Юнусовых. Анастасия Решетова, которая успешно совмещает роль заботливой мамы и светской львицы, вышла на красную дорожку в красном платье.

Анастасия Решетова

После рождения Ратмира Анастасия Решетова пока что не готова явить миру свою фигуру, надев, например, что-то провокационное, но в вечер премьеры позволила себе быть «очень плохой мамочкой». Мы о нескромном декольте звезды, из которого едва не вываливалась ее грудь. Поклонники по достоинству оценили смелый лук модели и оставили ей множество комплиментов.

1 2 3 ... 9 Судя по Инстаграму Анастасии, до рождения Ратмира она часто выбирала наряды алого оттенка

Хотим отметить, что платье отлично сидит, подчеркивая стройную фигуру Насти, которая быстро возвращается в добеременную форму. Так держать!