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Анастасия Решетова надела «опасное» красное платье на премьеру фильма, а Тимати ее поддержал

Молодые родители Анастасия Решетова и Тимати все вечера проводят дома с малышом Ратмиром, но иногда все же выходят в свет. На днях они почтили своим присутствием кинопремьеру, выбрав наряды в тон красной дорожке.
Анастасия Решетова, Тимати
Анастасия Решетова и Тимати

17 декабря в Научно-исследовательском кинофотоинституте состоялась премьера псевдодокументального фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Среди гостей вечера самой яркой была чета Юнусовых. Анастасия Решетова, которая успешно совмещает роль заботливой мамы и светской львицы, вышла на красную дорожку в красном платье. 

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

После рождения Ратмира Анастасия Решетова пока что не готова явить миру свою фигуру, надев, например, что-то провокационное, но в вечер премьеры позволила себе быть «очень плохой мамочкой». Мы о нескромном декольте звезды, из которого едва не вываливалась ее грудь. Поклонники по достоинству оценили смелый лук модели и оставили ей множество комплиментов.

  • Анастасия Решетова
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    Судя по Инстаграму Анастасии, до рождения Ратмира она часто выбирала наряды алого оттенка
    Смотреть галерею

Хотим отметить, что платье отлично сидит, подчеркивая стройную фигуру Насти, которая быстро возвращается в добеременную форму. Так держать!

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18 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Максим Кашин, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Тимати, Анастасия Решетова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вообще не похожа на себя из инсты. В реале волосы редкие и линия роста высоко, как у Джанабаевой.

  • У Тимати всегда такой нелепый и комичный вид🙈 Лично мне было бы стыдно с таким в общество выходить. А Решетовой норм, причем на фоне рослой и красивой нее он совсем гоблином смотрится🙈

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