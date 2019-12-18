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Она не такая! Виктория Боня заявила, что не позволила бы дизайнеру Филиппу Плейну себя даже приобнять

Виктория Боня посетила светский ужин марки Philipp Plein в Москве. Знаменитость сияла в новом платье бренда и успела сделать с дизайнером несколько совместных снимков. Подписчики удивились, почему Плейн не обнял Викторию, на что получили неожиданный ответ.
Виктория Боня
Виктория Боня

17 декабря светская и модная Москва собралась на грандиозном ужине, который организовал Филипп Плейн. Среди гостей вечера была замечена Виктория Боня. 40-летняя звезда надела платье из последней кутюрной коллекции бренда, дополнив свой сияющий аутфит ярко-розовыми туфлями. Как говорит сам дизайнер, много блеска не бывает!

Виктория Боня, Филипп Плейн, Лючия Бартоли
Виктория Боня, Филипп Плейн и Лючия Бартоли

На фото, которым Боня поделилась в Инстаграме, она позирует вместе с маэстро и его новой девушкой Лючией Бартоли. Модельер приобнял возлюбленную, а Виктория встала рядом с парой. Одна из подписчиц заметила: «Мог бы и вас приобнять», на что Виктория дала резкий ответ. 

«Нет не мог! Я не позволила бы», — заявила Боня. Затем телеведущая продолжила: «Он хотел приобнять, а я попросила, чтобы он этого не делал, на это у меня есть свои причины. Да и зачем ему обнимать не свою девушку? Я хочу, чтобы меня обнимал только мой мужчина».

В прошлом месяце Боня призналась, что ее избранник ревностно относится к ее окружению и не отпускает «пойти посидеть, поужинать с мужчинами», даже если это ее друзья. Неужто «без пяти минут муж» Виктории настолько ревнив, что не разрешает ей даже обняться с хорошим знакомым, тем более в присутствии его девушки?

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18 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @philippplein, @victoriabonya/Instagram, Getty Images
Теги

Виктория Боня

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • « Я хочу, чтобы меня обнимал только мой мужчина» - в голос заржала на весь вагон (я в метро)🤣🤣🤣 На меня теперь неодобрительно косятся. А все из-за нитакой Бони!😠

  • Платье не очень, не идет ей, как-будто живот выпирает. Или просто ракурс такой.

  • Ой, ну прям скромняжка такая)) 😇 Она на Дом-2 с такой же философией пришла? Типа только любимому, остальным ни-ни)) 😂

  • Ох уж эти “без пяти минут мужья”....

  • Всё гораздо проще - Плейн сам не захотел её обнимать для фото - вот Боня и отмазывается)))

  • ну у нее же сейчас чеченец...Они этого не любят )

  • Такое ощущение, что к Филиппу с Лючией просто прифотошопили Боньку.

  • Со слов Плейна статья должна называться - "Я отказался обнимать какую-то неизвестную Боню, которая липла ко мне как пчела к меду". Но эту статью оплатила Боня - поэтому здесь всё описано в её пользу.

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