Она не такая! Виктория Боня заявила, что не позволила бы дизайнеру Филиппу Плейну себя даже приобнять

Виктория Боня посетила светский ужин марки Philipp Plein в Москве. Знаменитость сияла в новом платье бренда и успела сделать с дизайнером несколько совместных снимков. Подписчики удивились, почему Плейн не обнял Викторию, на что получили неожиданный ответ.

Виктория Боня

17 декабря светская и модная Москва собралась на грандиозном ужине, который организовал Филипп Плейн. Среди гостей вечера была замечена Виктория Боня. 40-летняя звезда надела платье из последней кутюрной коллекции бренда, дополнив свой сияющий аутфит ярко-розовыми туфлями. Как говорит сам дизайнер, много блеска не бывает!

Виктория Боня, Филипп Плейн и Лючия Бартоли

На фото, которым Боня поделилась в Инстаграме, она позирует вместе с маэстро и его новой девушкой Лючией Бартоли. Модельер приобнял возлюбленную, а Виктория встала рядом с парой. Одна из подписчиц заметила: «Мог бы и вас приобнять», на что Виктория дала резкий ответ.

«Нет не мог! Я не позволила бы», — заявила Боня. Затем телеведущая продолжила: «Он хотел приобнять, а я попросила, чтобы он этого не делал, на это у меня есть свои причины. Да и зачем ему обнимать не свою девушку? Я хочу, чтобы меня обнимал только мой мужчина».

1 2 3 ... 9 Виктория Боня заявила, что к ней может прикасаться только ее мужчина

В прошлом месяце Боня призналась, что ее избранник ревностно относится к ее окружению и не отпускает «пойти посидеть, поужинать с мужчинами», даже если это ее друзья. Неужто «без пяти минут муж» Виктории настолько ревнив, что не разрешает ей даже обняться с хорошим знакомым, тем более в присутствии его девушки?