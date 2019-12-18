Орех раскололся: Оксана Лаврентьева выложила фото с обнаженными ягодицами с очень смелого ракурса

40-летняя бизнесвумен Оксана Лаврентьева — обладательница подтянутой фигуры. На днях она рассказала, как мотивирует себя заниматься спортом, и это не оставил ее подписчиков равнодушными.

Оксана Лаврентьева активно ведет свой Инстаграм и каждый день радует подписчиков новыми снимками и текстами. На днях бизнвесвумен решила рассказать фолловерам, что дает ей стимул для занятий спортом. Сделала она это крайне оригинально. Признаться, мы на секунду лишились дара речи.

18 декабря Оксана разместила кадр из фотосессии, на котором предстала абсолютно обнаженной. Супруга Александра Цыпкина растянулась на постели, согнув ноги в коленях. Смелая поза демонстрировала все достоинства подтянутой фигуры мамы двоих детей.

«Как мотивировать себя заниматься спортом? Просто сделать съемку у @d.chapala. Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя!» — сообщила Оксана в подписи к смелому снимку.

Подписчики в комментариях оценили результат усилий Оксаны. Среди них были и медийные персоны, как то Наталья Давыдова, певица Юлия Паршута и дизайнер Евгения Линович.

Более того, Лаврентьевой действительно удалось вдохновить некоторых юзеров на занятия спортом и поддержание здорового образа жизни: «Такие фотографии мотивируют лучше 1000 коучей и тренеров», «В зобу пирожное встало колом», «Пойду-ка я второй раз за день в спортзал».