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Орех раскололся: Оксана Лаврентьева выложила фото с обнаженными ягодицами с очень смелого ракурса

40-летняя бизнесвумен Оксана Лаврентьева — обладательница подтянутой фигуры. На днях она рассказала, как мотивирует себя заниматься спортом, и это не оставил ее подписчиков равнодушными.
Оксана Лаврентьева

Оксана Лаврентьева активно ведет свой Инстаграм и каждый день радует подписчиков новыми снимками и текстами. На днях бизнвесвумен решила рассказать фолловерам, что дает ей стимул для занятий спортом. Сделала она это крайне оригинально. Признаться, мы на секунду лишились дара речи.

18 декабря Оксана разместила кадр из фотосессии, на котором предстала абсолютно обнаженной. Супруга Александра Цыпкина растянулась на постели, согнув ноги в коленях. Смелая поза демонстрировала все достоинства подтянутой фигуры мамы двоих детей.

Оксана Лаврентьева
«Как мотивировать себя заниматься спортом? Просто сделать съемку у @d.chapala. Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя!» — сообщила Оксана в подписи к смелому снимку.

Подписчики в комментариях оценили результат усилий Оксаны. Среди них были и медийные персоны, как то Наталья Давыдова, певица Юлия Паршута и дизайнер Евгения Линович. 

Более того, Лаврентьевой действительно удалось вдохновить некоторых юзеров на занятия спортом и поддержание здорового образа жизни: «Такие фотографии мотивируют лучше 1000 коучей и тренеров», «В зобу пирожное встало колом», «Пойду-ка я второй раз за день в спортзал».

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18 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @olololnew, @d.chapala/Instagram
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Оксана Лаврентьева

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • что дальше? фото на гинекологическом кресле? рукалицо.

  • Напрасно надеется,что муженек не сбежит и сейчас не бегает. Старенькая уже

  • Бедные дети её. Не хотела бы я однажды увидеть свою мать в таком виде...

  • Гость

    Бедные дети её. Не хотела бы я однажды увидеть свою мать в таком виде...

    А то они про маман не знают. Живут на деньги Костина, отца младшего ребенка.

  • А я не занимаюсь спортом, но всю жизнь худая и стройная, 2 родила и ем все подряд, вес даже в меньшую сторону а не в большую варьируется.

  • несомненно для своего возраста она выглядит очень даже отлично, оглянитесь, сейчас большинство в 30 уже тети-моти неупругие далеко, а она в 40 хороша и фигура обалденная, НО ..для чего и для кого такая фотка в публичное пространство???!!! это может быть сделано для супруга, для себя любимой, зачем ее выкидывать в инсту, мне кажется, с этим перебор...

  • Никаких норм морали и этики у россиян не остается.

  • Видимо зависть к Аскер Заде, нынешней своего бывшего. Может обратно его захотела, чтоб тоже яхту подарил

  • У ее мужа есть фотка с другого ракурса, еще круче

  • Показала товар "лицом". Видимо уже в активном поиске.

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