5-летняя россиянка с ДЦП стала третьей в списке самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Forbes представил список самых богатых блогеров YouTube в мире. В топ-3 вошла 5-летняя Анастасия Радзинская из Краснодарского края, чьи доходы журнал оценил в $18 миллионов в год. Вау!

Настя Радзинская

Настя Радзинская родилась в Краснодаре, но в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду. Forbes отмечает, что при рождении Насте диагностировали детский церебральный паралич, а родители создали YouTube-канал, чтобы задокументировать развитие девочки через лечение: одним из его методов была работа на камеру. Сейчас у Насти не проявляются признаки болезни.

Настя Радзинская

Forbes уточнил, что девочка ведет несколько каналов вместе с отцом. Суммарно на них подписаны 107 миллионов человек. К примеру, на канал Like Nastya Vlog подписаны 42 миллиона пользователей. Также Настя является единственной в мире обладательницей четырех бриллиантовых кнопок от YouTube!

Настя Радзинская

Ролики с Настей выходят на семи языках и в основном посвящены лайфстайлу и детским игрушкам. Бренды Lego и Danone тратят миллионы на сотрудничество с юным блогером.

1 2 3 ... 10 5-летняя девочка из России вошла в топ-3 самых богатых видеоблогеров

Первое место в рейтинге тоже занял ребенок — восьмилетний мальчик Райан Каджи, который возглавлял список в 2018-м. Forbes оценил его доход в $26 миллионов в год.