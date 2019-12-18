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Британские политики закрыли петицию о лишении титулов Гарри и Меган, несмотря на то, что ее подписало нужное количество человек

Кажется, британцы весьма враждебно относятся к принцу Гарри и Меган Маркл! Недавно широкой публике стало известно, что жители одного из городов страны создали петицию против герцогов Сассекских. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Иногда кажется, что новости о ненависти британцев по отношению к принцу Гарри и Меган Маркл сильно преувеличены. Многим непонятно, почему королевская чета подает в суд на газеты и при любой возможности бежит из страны. 

Однако если более глубоко изучить вопрос, становится ясно, что у герцогов действительно есть основания переживать за свое спокойствие и репутацию. 

Так, еще в летние месяцы житель города Брайтон энд Хов, что находится в графстве Восточный Сассекс, создал петицию с требованием лишить Гарри и Меган титулов, связанных с названием этого региона. 

Принц Гарри, Меган Маркл
 

«Эти люди совершенно недемократичны и символизируют угнетение общественности со стороны элиты. Цель петиции — создание прецедента, согласно которому Совет города больше не будет оказывать им гостеприимство, а также прекратит использовать этот титул в документах, поскольку он приобретен несправедливо», — гласит заявление. 

Сначала петиция оставалась без внимания публики, но недавно набрала около четырех тысяч голосов — столько и требовал автор для признания ее силы. 

Местный депутат Томас Мейс-Арчер-Миллс встревоженно отнесся к заявлению. «Петиция демонстрирует полное презрение к правящей династии, которая каждый год берет на себя тысячи обязательств касаемо народа Великобритании. Подобные ситуации могут привести к разрушению нашей системы управления», — возмутился политик в разговоре с корреспондентом портала Express.co. 

Члены правления города поспособствовали закрытию петиции. Сейчас титулам принца Гарри и Меган Маркл уже ничего не угрожает — но нет вероятности, что уже завтра хейтеры не создадут новое прошение. 

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18 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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  • Смешно, есть еще наивные люди.

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