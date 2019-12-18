Британские политики закрыли петицию о лишении титулов Гарри и Меган, несмотря на то, что ее подписало нужное количество человек

Кажется, британцы весьма враждебно относятся к принцу Гарри и Меган Маркл! Недавно широкой публике стало известно, что жители одного из городов страны создали петицию против герцогов Сассекских.

Меган Маркл и принц Гарри

Иногда кажется, что новости о ненависти британцев по отношению к принцу Гарри и Меган Маркл сильно преувеличены. Многим непонятно, почему королевская чета подает в суд на газеты и при любой возможности бежит из страны.

Однако если более глубоко изучить вопрос, становится ясно, что у герцогов действительно есть основания переживать за свое спокойствие и репутацию.

Так, еще в летние месяцы житель города Брайтон энд Хов, что находится в графстве Восточный Сассекс, создал петицию с требованием лишить Гарри и Меган титулов, связанных с названием этого региона.

«Эти люди совершенно недемократичны и символизируют угнетение общественности со стороны элиты. Цель петиции — создание прецедента, согласно которому Совет города больше не будет оказывать им гостеприимство, а также прекратит использовать этот титул в документах, поскольку он приобретен несправедливо», — гласит заявление.

Сначала петиция оставалась без внимания публики, но недавно набрала около четырех тысяч голосов — столько и требовал автор для признания ее силы.

Местный депутат Томас Мейс-Арчер-Миллс встревоженно отнесся к заявлению. «Петиция демонстрирует полное презрение к правящей династии, которая каждый год берет на себя тысячи обязательств касаемо народа Великобритании. Подобные ситуации могут привести к разрушению нашей системы управления», — возмутился политик в разговоре с корреспондентом портала Express.co.

1 2 3 ... 10 Принца Гарри и Меган Маркл хотят лишить титулов

Члены правления города поспособствовали закрытию петиции. Сейчас титулам принца Гарри и Меган Маркл уже ничего не угрожает — но нет вероятности, что уже завтра хейтеры не создадут новое прошение.