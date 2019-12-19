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Софья Эрнст вышла в свет, подтвердив третью беременность

Слухи о том, что Константин и Софья Эрнст ждут третьего ребенка, появились еще в конце осени. Недавно молодая актриса подтвердила, что скоро опять станет мамой.
Софья Заика, Константин Эрнст
Софья и Константин Эрнст

Константин и Софья Эрнст — одна из самых влиятельных, но при этом скрытных пар российского шоу-бизнеса. Они никогда не афишировали ни свой роман, ни последующую свадьбу, но рождение дочерей Эрики и Киры.

И все же инсайдеры регулярно сообщают подробности о жизни звездной семьи.

Так, в конце ноября в СМИ появилась информация, что 31-летняя Софья находится в положении. Тогда стало известно, что у актрисы уже приличный срок беременности, поэтому она тщательно следит за самочувствием и предпочитает не посещать светские мероприятия.

Софья Заика
 

18 декабря Софья впервые за долгое время появилась на публике. Звезда посетила премьеру фильма «Союз спасения», в котором сыграла одну из главных ролей.

Глядя на Эрнст, возникает только один вопрос: как ей удавалось так долго скрывать свою беременность?

Судя по внушительному размеру живота молодой женщины, она снова станет мамой уже буквально через несколько недель. Надеемся, актриса и ее супруг не станут долго молчать о рождении очередного наследника. 

Напомним, дочери Софьи и Константина родились в 2016-м и 2017 году. Примерно тогда же, по слухам, глава Первого канала женился на актрисе — однако официального подтверждения этой информации нет. 

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19 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Артем Геодакян/ТАСС, Persona Stars, Legion-Media,ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @sofyapavlovna/Instagram
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Константин Эрнст, Софья Заика

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • быть мамой ей больше всего идет. Про актрису лучше забыть..

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