Софья Эрнст вышла в свет, подтвердив третью беременность

Константин и Софья Эрнст — одна из самых влиятельных, но при этом скрытных пар российского шоу-бизнеса. Они никогда не афишировали ни свой роман, ни последующую свадьбу, но рождение дочерей Эрики и Киры.
Так, в конце ноября в СМИ появилась информация, что 31-летняя Софья находится в положении. Тогда стало известно, что у актрисы уже приличный срок беременности, поэтому она тщательно следит за самочувствием и предпочитает не посещать светские мероприятия.
18 декабря Софья впервые за долгое время появилась на публике. Звезда посетила премьеру фильма «Союз спасения», в котором сыграла одну из главных ролей.
Судя по внушительному размеру живота молодой женщины, она снова станет мамой уже буквально через несколько недель. Надеемся, актриса и ее супруг не станут долго молчать о рождении очередного наследника.
Напомним, дочери Софьи и Константина родились в 2016-м и 2017 году. Примерно тогда же, по слухам, глава Первого канала женился на актрисе — однако официального подтверждения этой информации нет.