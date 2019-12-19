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Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу, и он ответил

Палата представителей США вынесла свой вердикт Дональду Трампу. И для нынешнего американского президента он весьма неблагоприятный. Впрочем, Трамп и не думает переживать по этому поводу.
Дональд Трамп

Стало известно, что процесс импичмента Дональда Трампа, о котором начали говорить в конце сентября, перешел в активную фазу. 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила обвинительное заключение в адрес нынешнего американского президента. Как сообщает ТАСС, ему предъявили «злоупотребление властью» и «препятствование Конгрессу».

В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей (из необходимых 216), против высказались 197. Кстати, в их числе были два демократа — представители партии, с которой так пылко конфликтует Трамп. Второй пункт обвинений поддержали 229 конгрессменов, а против выступили 198.

Теперь судьбу президента должен решить Сенат. Реакция со стороны Белого дома поступила незамедлительно, и она была довольно предсказуемой:

«Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок и справедливость, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Он готов к последующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан», — говорится в тексте заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома.
Дональд Трамп

Сам Трамп, известный своими эмоциональными высказываниями, отреагировал на происшествие менее сдержанно. Он выступил на митинге в Мичигане и смело назвал произошедшее «политическим самоубийством демократов».

«Этим незаконным политически ангажированным импичментом бездельники-демократы выражают ненависть и презрение к американским избирателям. Вы вообще видели мои рейтинги?» — цитирует политика CNN.

Президент США намекал на то, что его популярность среди жителей страны за последние месяцы выросла на 6% согласно опросу, проведенному Quinnipiac University. 

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19 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Дональд Трамп

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