Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу, и он ответил

Стало известно, что процесс импичмента Дональда Трампа, о котором начали говорить в конце сентября, перешел в активную фазу. 18 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила обвинительное заключение в адрес нынешнего американского президента. Как сообщает ТАСС, ему предъявили «злоупотребление властью» и «препятствование Конгрессу».
В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей (из необходимых 216), против высказались 197. Кстати, в их числе были два демократа — представители партии, с которой так пылко конфликтует Трамп. Второй пункт обвинений поддержали 229 конгрессменов, а против выступили 198.
Теперь судьбу президента должен решить Сенат. Реакция со стороны Белого дома поступила незамедлительно, и она была довольно предсказуемой:
Сам Трамп, известный своими эмоциональными высказываниями, отреагировал на происшествие менее сдержанно. Он выступил на митинге в Мичигане и смело назвал произошедшее «политическим самоубийством демократов».
Президент США намекал на то, что его популярность среди жителей страны за последние месяцы выросла на 6% согласно опросу, проведенному Quinnipiac University.