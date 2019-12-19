Летним днем и на мотоцикле: в Сети обсуждают рождественскую открытку семьи Кембриджей

Рождественские открытки представителей британской королевской семьи — отдельная тема для обсуждения. Так, на днях в Сеть попала карточка от семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Ждем ответ Сассексов!

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Каждый год поклонники Кейт Миддлтон с нетерпением ждут, когда семья герцогини начнет отправлять рождественские открытки. Фанаты мечтают получить поздравление, лично подписанное монаршей особой, и гадают, какая фотография выбрана на этот раз.

В 2019-м первыми открытку получили кадеты Королевских ВВС, покровительницей которых является Миддлтон. «Рождественская открытка от нашего патрона, герцогини Кембриджской. Хочу поделиться фото со всеми кадетами. Адресуем лучшие пожелания Кэтрин и ее семье и надеемся увидеть ее снова в 2020 году» — написала коммодор авиации Дон Маккаферти в Твиттере.

На снимке Кейт запечатлена в простом платье Boden с мелким принтом, а Уильям — в голубой рубашке и джинсах. Герцог сидит на мотоцикле и держит на руках маленького принца Луи. В корзине старомодного транспортного средства стоят Джордж и Шарлотта. Снимок в стиле ретро, судя по всему, сделан в загородной резиденции Анмер-Холл еще летом. Поклонники Кембриджей уверены, что фотографию для открытки выбирал Уильям, потому что он является большим фанатом мотобайков.

1 2 3 ... 9 Ежегодно Кембриджи радуют своих фанатов рассылкой рождественских открыток

По информации источника Daily Mail, Меган Маркл и принц Гарри представят свою рождественскую открытку со дня на день. По некоторым данным, они намерены нарушить королевский протокол — вместе с ними и малышом Арчи на снимке появится мама герцогини Сассекской.