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Летним днем и на мотоцикле: в Сети обсуждают рождественскую открытку семьи Кембриджей

Рождественские открытки представителей британской королевской семьи — отдельная тема для обсуждения. Так, на днях в Сеть попала карточка от семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Ждем ответ Сассексов! 
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Каждый год поклонники Кейт Миддлтон с нетерпением ждут, когда семья герцогини начнет отправлять рождественские открытки. Фанаты мечтают получить поздравление, лично подписанное монаршей особой, и гадают, какая фотография выбрана на этот раз.

В 2019-м первыми открытку получили кадеты Королевских ВВС, покровительницей которых является Миддлтон. «Рождественская открытка от нашего патрона, герцогини Кембриджской. Хочу поделиться фото со всеми кадетами. Адресуем лучшие пожелания Кэтрин и ее семье и надеемся увидеть ее снова в 2020 году» — написала коммодор авиации Дон Маккаферти в Твиттере.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Луи, принц Джордж, принцесса Шарлотта

На снимке Кейт запечатлена в простом платье Boden с мелким принтом, а Уильям — в голубой рубашке и джинсах. Герцог сидит на мотоцикле и держит на руках маленького принца Луи. В корзине старомодного транспортного средства стоят Джордж и Шарлотта. Снимок в стиле ретро, судя по всему, сделан в загородной резиденции Анмер-Холл еще летом. Поклонники Кембриджей уверены, что фотографию для открытки выбирал Уильям, потому что он является большим фанатом мотобайков.

  • Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Луи, принц Джордж, принцесса Шарлотта
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    Ежегодно Кембриджи радуют своих фанатов рассылкой рождественских открыток
    Смотреть галерею

По информации источника Daily Mail, Меган Маркл и принц Гарри представят свою рождественскую открытку со дня на день. По некоторым данным, они намерены нарушить королевский протокол — вместе с ними и малышом Арчи на снимке появится мама герцогини Сассекской.

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19 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Twitter
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принц Джордж Александр Луи, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Луи Артур Чарльз

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • С каждым годом у Кейт лицо все злее и злее.

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