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В Сети гадают, почему Кейт Миддлтон возвращалась с приема королевы Елизаветы II без сережек

18 декабря Елизавета II собрала семью на праздничный прием перед своим отъездом в Сандрингем. Фотографов на мероприятие не пускают, но они все же сделали несколько снимков перед дворцом.
Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

За неделю до Рождества Елизавета II собирает в Букингемском дворце свою семью. На семейный праздник прибыли все: принц Чарльз с Камиллой, принц Эдвард, принцесса Анна, а также принц Эндрю, который недавно сложил с себя королевские полномочия из-за секс-скандала.

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта

Никто не знает, как прошла трапеза — фотографов не пускают на это мероприятие. В Сети появились разве что фото с парковки, на которых члены королевской семьи сидят в своих автомобилях.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон в серьгах Cassandra Goad

Внимательно изучив снимки, британцы заметили, что уезжавшая из Букингемского дворца Кейт Миддлтон почему-то была без сережек — они точно были на ней перед приемом. Это украшение Cassandra Goad Кейт также надевала на крестины принца Луи.

Загадочную пропажу стали обсуждать в Сети. В конце концов, пользователи пришли к мнению, что герцогиня, устав от тяжелых жемчужных украшений, просто сняла их, чтобы чувствовать себя более комфортно.

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19 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, East News
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Кейт Миддлтон

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Неудобный замочек, уши заболели, мочки отекли, что здорово видно на фото без серег, - вот и вся захватывающая тайна. Серьги и туфли, - первое, что хочется снять на пути домой. :-)

  • Может бабке Лизе понравились сережки, куда деваться? Пришлось презентовать) Ну это один из вариантов.

  • меня больше позабавило, что обратно не она за рулем. накатила не иначе)

  • Нам то что? Вот без трусов она пришла .Это было б новость.

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