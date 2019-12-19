В Сети гадают, почему Кейт Миддлтон возвращалась с приема королевы Елизаветы II без сережек

18 декабря Елизавета II собрала семью на праздничный прием перед своим отъездом в Сандрингем. Фотографов на мероприятие не пускают, но они все же сделали несколько снимков перед дворцом.

За неделю до Рождества Елизавета II собирает в Букингемском дворце свою семью. На семейный праздник прибыли все: принц Чарльз с Камиллой, принц Эдвард, принцесса Анна, а также принц Эндрю, который недавно сложил с себя королевские полномочия из-за секс-скандала.

Никто не знает, как прошла трапеза — фотографов не пускают на это мероприятие. В Сети появились разве что фото с парковки, на которых члены королевской семьи сидят в своих автомобилях.

Кейт Миддлтон в серьгах Cassandra Goad

Внимательно изучив снимки, британцы заметили, что уезжавшая из Букингемского дворца Кейт Миддлтон почему-то была без сережек — они точно были на ней перед приемом. Это украшение Cassandra Goad Кейт также надевала на крестины принца Луи.

Загадочную пропажу стали обсуждать в Сети. В конце концов, пользователи пришли к мнению, что герцогиня, устав от тяжелых жемчужных украшений, просто сняла их, чтобы чувствовать себя более комфортно.