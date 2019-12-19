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«Я ей не нравилась»: Наталья Подольская рассказала о том, как ей не удалось завоевать расположение Аллы Пугачевой

Экс-участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская впервые за много лет призналась, что у нее не сложились отношения с Аллой Пугачевой. Она заявила, что никогда не нравилась Примадонне и уж тем более не была среди ее любимчиков.
Наталья Подольская
Наталья Подольская

На проекте «Фабрика звезд» Наталья Подольская участвовала под руководством Аллы Пугачевой. Однако наладить отношения со знаменитостью начинающей артистке так и не удалось.

Алла Пугачева
Алла Пугачева

«У меня с ней отношения не складывались. Я не была в числе ее фаворитов, в числе ее любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит: ''Я не доллар, чтобы всем нравиться''», — заявила Наталья Подольская.

  • Наталья Подольская
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    Наталья Подольская призналась, что не состоит в хороших отношениях с Аллой Пугачевой
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Впрочем, исполнительница не держит на Примадонну зла. Наталья Подольская отметила, что Пугачева — большая личность и глупо с этим спорить. «Когда она заходит в комнату, то пространство, конечно, заполняется ее энергетикой», — добавила певица в интервью Мир 24

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19 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @nataliapodolskaya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Наталья Подольская, Алла Пугачева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вспомнила бабка как девкой была🤦🏼‍♀️ Столько лет прошло с этой Фабрики. Неужели больше совсем-совсем нечем о себе напомнить?

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