«Я ей не нравилась»: Наталья Подольская рассказала о том, как ей не удалось завоевать расположение Аллы Пугачевой

Экс-участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская впервые за много лет призналась, что у нее не сложились отношения с Аллой Пугачевой. Она заявила, что никогда не нравилась Примадонне и уж тем более не была среди ее любимчиков.

Наталья Подольская

На проекте «Фабрика звезд» Наталья Подольская участвовала под руководством Аллы Пугачевой. Однако наладить отношения со знаменитостью начинающей артистке так и не удалось.

Алла Пугачева

«У меня с ней отношения не складывались. Я не была в числе ее фаворитов, в числе ее любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит: ''Я не доллар, чтобы всем нравиться''», — заявила Наталья Подольская.

1 2 3 ... 10 Наталья Подольская призналась, что не состоит в хороших отношениях с Аллой Пугачевой

Впрочем, исполнительница не держит на Примадонну зла. Наталья Подольская отметила, что Пугачева — большая личность и глупо с этим спорить. «Когда она заходит в комнату, то пространство, конечно, заполняется ее энергетикой», — добавила певица в интервью Мир 24.

