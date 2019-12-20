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98-летний принц Филипп госпитализирован

Тревожные новости прилетели из Лондона. Герцог Эдинбургский, 98-летний принц Филипп, доставлен в больницу. Говорят, что ничего серьезного, но возраст — сами понимаете...

Утром 20 декабря 98-летний герцог Эдинбургский был доставлен в больницу имени короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон, которая находится примерно в 200 км от его дома в поместье Сандрингем в графстве Норфолк.

Сообщается, что это была не экстренная госпитализация, а заранее спланированный визит монарха к лечащему врачу для наблюдения в связи с ранее существовавшим заболеванием.

Ожидается, что герцог пробудет в больнице в течение нескольких дней.

Визит в клинику состоялся всего за несколько часов до того, как его супруга Елизавета II прибыла в город Кингс-Линн в Норфолке — у королевы Великобритании начались рождественские каникулы. 

Елизавета II и принц Филипп
Елизавета II и принц Филипп

Кстати, монаршая особа прибыла в Норфолк на поезде, и другие пассажиры даже не были в курсе того, с кем едут. Позже 25-летняя пассажирка Моника Сагановска сказала: она узнала, что ехала чуть ли не в соседнем купе с королевой, только когда прибыла в Кингс-Линн и увидела полицию на платформе.

«Это действительно здорово. Я всегда думала, что у нее будет какой-то частный поезд или, по крайней мере, отдельный вагон. Даже представить себе не могла, что королева может сесть в общественный поезд, это круто», — призналась Моника.

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20 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Принц Филипп, Елизавета II

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