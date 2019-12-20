Меган Маркл вспоминает, как посетила дом престарелых накануне Рождества

Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские в настоящее время не совершают выходов в свет, они не перестают обновлять свой официальный Инстаграм. 20 декабря в нем появился пост, где Меган вспомнила прошлогоднюю поездку в дом престарелых Brinsworth House.
В то время Меган ждала первенца. Ее белое облегающее платье Brock Collection подчеркивало округлившийся живот, а поверх герцогиня накинула серое пальто — декабрь как-никак! Волосы Маркл собрала в гладкий пучок, а на ноги надела изящные замшевые лодочки.
Во время визита Меган пребывала в прекрасном настроении. Она общалась с обитателями дома престарелых и, отвечая на вопрос 87-летней Джозефин Гордон, как она себя чувствует, пошутила: «Чувствую себя глубоко беременной сегодня».