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Меган Маркл вспоминает, как посетила дом престарелых накануне Рождества

Поскольку Сассексы сейчас в отпуске, они не выходят в свет. Однако это не значит, что Гарри и Меган окончательно ушли с радаров. Их Инстаграм по-прежнему обновляется. На днях герцогиня вспомнила, как прошли дни перед Рождеством в прошлом году.
Меган Маркл, принц Гарри

Несмотря на то, что герцог и герцогиня Сассекские в настоящее время не совершают выходов в свет, они не перестают обновлять свой официальный Инстаграм. 20 декабря в нем появился пост, где Меган вспомнила прошлогоднюю поездку в дом престарелых Brinsworth House.

Меган Маркл
В Brinsworth House герцогиня присоединилась к обитателям дома престарелых и вместе с ними спела несколько веселых песен, а также помогла им сделать рождественские украшения и открытки.
Меган Маркл

В то время Меган ждала первенца. Ее белое облегающее платье Brock Collection подчеркивало округлившийся живот, а поверх герцогиня накинула серое пальто — декабрь как-никак! Волосы Маркл собрала в гладкий пучок, а на ноги надела изящные замшевые лодочки.

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    В этом году принц Гарри и Меган Маркл решили не проводить Рождество с Елизаветой II
    Смотреть галерею

Во время визита Меган пребывала в прекрасном настроении. Она общалась с обитателями дома престарелых и, отвечая на вопрос 87-летней Джозефин Гордон, как она себя чувствует, пошутила: «Чувствую себя глубоко беременной сегодня».

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20 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Может отцу Меган тогда стоит перебраться в дом престарелых? Возможности встретить там дочь все же выше. : )

  • А-а, это то самое "платье гусеницы" - аж жутко вспомнить!))

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