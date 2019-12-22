20-летняя Марьяна Ро впервые станет мамой?

Похоже, в скором времени Марьяна Ро и рэпер Face станут родителями. 22 декабря девушка показала поклонникам свой округлившийся живот.

Марьяна Рожкова

Певица и Yotube-блогер Марьяна Ро в скором времени станет мамой! По крайней мере, так решили ее фолловеры, когда увидели новое фото девушки с округлившимся животом. 20-летняя красавица прекрасно понимала, сколько самых разных отзывов может появиться под снимком, а потому ограничила возможность комментировать этот пост. Однако на фан-страничках уже идет активное обсуждение, кто может быть отцом ребенка и не фейк ли это.

Новое фото Марьяны

Сейчас Марьяна Рожкова встречается с рэпером Face (псевдоним Ивана Дремина). Вполне возможно, что именно он станет отцом. До этого девушка жила с блогером Ивангаем (настоящее имя — Иван Рудской). По признанию самой Марьяны, он бил ее. Однако поклонники знаменитостей надеялись на их воссоединение даже после того, как Рожкова сбежала из «тотал ада».

Иван Дремин

Многие до сих пор пишут в комментариях, что на месте одного Ивана должен быть другой: «Этот Фейс полный неудачник, с Ивангаем вы хорошо смотрелись». Становится понятно, почему девушка запретила подписчикам комментировать ее беременность.

1 2 3 ... 11 Иван Дремин и Марьяна Рожкова в скором времени станут родителями

Судя по размеру живота, новый член семьи Марьяны и Ивана появится на свет очень скоро. Woman.ru присоединяется к поздравлением поклонников и желает будущей маме здоровья!