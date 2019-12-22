20-летняя Марьяна Ро впервые станет мамой?

Певица и Yotube-блогер Марьяна Ро в скором времени станет мамой! По крайней мере, так решили ее фолловеры, когда увидели новое фото девушки с округлившимся животом. 20-летняя красавица прекрасно понимала, сколько самых разных отзывов может появиться под снимком, а потому ограничила возможность комментировать этот пост. Однако на фан-страничках уже идет активное обсуждение, кто может быть отцом ребенка и не фейк ли это.
Сейчас Марьяна Рожкова встречается с рэпером Face (псевдоним Ивана Дремина). Вполне возможно, что именно он станет отцом. До этого девушка жила с блогером Ивангаем (настоящее имя — Иван Рудской). По признанию самой Марьяны, он бил ее. Однако поклонники знаменитостей надеялись на их воссоединение даже после того, как Рожкова сбежала из «тотал ада».
Многие до сих пор пишут в комментариях, что на месте одного Ивана должен быть другой: «Этот Фейс полный неудачник, с Ивангаем вы хорошо смотрелись». Становится понятно, почему девушка запретила подписчикам комментировать ее беременность.
Судя по размеру живота, новый член семьи Марьяны и Ивана появится на свет очень скоро. Woman.ru присоединяется к поздравлением поклонников и желает будущей маме здоровья!