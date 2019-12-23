Дарина Эрвин настояла на том, чтобы Александр Цекало выкупил свою фамилию у бывшей жены

На что только не пойдешь ради любимой жены! Даже выкупишь свою (!) фамилию у бывшей супруги. Так пришлось поступить Александру Цекало — в противном случае Дарина Эрвин наотрез отказывалась менять свои паспортные данные.

Дарина Эрвин и Александр Цекало

28-летняя Дарина Эрвин оказалась барышней принципиальной. Когда 58-летний Александр Цекало попросил художницу и по совместительству свою законную супругу сменить фамилию, та ответила, что вообще-то на Земле уже есть одна Цекало, и это — его бывшая жена.

Действительно, экс-супруга Цекало, сестра Веры Брежневой Виктория Галушка, отказалась менять фамилию после развода. Александру пришлось пойти на крайние меры и предложить Виктории материальное вознаграждение. «В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью», — рассказали инсайдеры.

Александр Цекало и Виктория Галушка

Процедура смены фамилии прошла под строгим контролем адвокатов Цекало — он нанял их специально ради этого. Сам он категорически отказывается напрямую общаться с экс-супругой — их отношения до сих пор остаются очень напряженными, хотя с момента развода прошел уже целый год.

«Честно сказать, все его мысли заняты Дариной: очень ею гордится. Ведь, например, Эрвин сама зарабатывает на жизнь картинами, недавно поступила в магистратуру», — говорят источники.

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Дарина и Александр постоянно проживают в Америке, поэтому с детьми Цекало видится крайне редко. «Летом Миша и Александра прилетали к нему в Америку. Конечно, он понимает, что им лучше оставаться с мамой, но скучает безумно. И переживает не меньше», — добавили инсайдеры в беседе со «СтарХитом».