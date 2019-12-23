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Дарина Эрвин настояла на том, чтобы Александр Цекало выкупил свою фамилию у бывшей жены

На что только не пойдешь ради любимой жены! Даже выкупишь свою (!) фамилию у бывшей супруги. Так пришлось поступить Александру Цекало — в противном случае Дарина Эрвин наотрез отказывалась менять свои паспортные данные.
Дарина Эрвин и Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

28-летняя Дарина Эрвин оказалась барышней принципиальной. Когда 58-летний Александр Цекало попросил художницу и по совместительству свою законную супругу сменить фамилию, та ответила, что вообще-то на Земле уже есть одна Цекало, и это — его бывшая жена.

Действительно, экс-супруга Цекало, сестра Веры Брежневой Виктория Галушка, отказалась менять фамилию после развода. Александру пришлось пойти на крайние меры и предложить Виктории материальное вознаграждение. «В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью», — рассказали инсайдеры.

Александр Цекало и Виктория Галушка
Александр Цекало и Виктория Галушка

Процедура смены фамилии прошла под строгим контролем адвокатов Цекало — он нанял их специально ради этого. Сам он категорически отказывается напрямую общаться с экс-супругой — их отношения до сих пор остаются очень напряженными, хотя с момента развода прошел уже целый год. 

«Честно сказать, все его мысли заняты Дариной: очень ею гордится. Ведь, например, Эрвин сама зарабатывает на жизнь картинами, недавно поступила в магистратуру», — говорят источники.

Дарина и Александр постоянно проживают в Америке, поэтому с детьми Цекало видится крайне редко. «Летом Миша и Александра прилетали к нему в Америку. Конечно, он понимает, что им лучше оставаться с мамой, но скучает безумно. И переживает не меньше», — добавили инсайдеры в беседе со «СтарХитом».

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23 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Starface, Legion-Media.ru, @darina.ervin/Instagram
Теги

Александр Цекало, Виктория Галушка

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Ух, что тут скажешь?! Цекало ведет себя так, будто баб голых не видел. Неужто на самом деле бес в ребро так сильно жахнул? Совет да Любовь молодым)

  • Эта Эрвин та ещё стерва. Смотрите какая она принципиальная,единственной Цекало хочет быть. А сам Цекало конечно в этих отношениях таким наивным дураком выглядит, ей богу.

  • Не верю в чувства этой пары. Дарина просто удачно пристроилась. Обыкновенная содержанка.

  • Пусть он выкупит её бритый лоб.

  • ой, так и у детей наверное надо фамилию выкупить, а то непорядок

  • А она не хочет ему свою фамилию дать?

  • Он невероятно гордится новой женой потому что она сама деньги зарабатывает?? Мужчинам сейчас этого уже достаточно для гордости.. А бывшая жена, хоть и родила детей ,никакой гордости не вызывала, ибо домохозяйка.. Грустная правда жизни.

  • Почему-то когда его вижу, думаю, что он до сих пор с Лолитой Милявской, хотя они уже давно расстались. Она ему больше всего шла

  • Вике вдвойне повезло , еще и бабосики срубила на любовнице)

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